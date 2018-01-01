Відомий луцький забудовник розповів, яким бачить Луцьк через 10 років

Ігор Чорнуха хоче, аби у Луцьку зберегли історичну частину.



Про це він розповів в Інформаційному агентству ВолиньPost.



«Щоб щось побачити на найближчі років десять, треба було починати років 20 назад. Я хочу бачити збережені деякі ансамблі, історичну частину міста. Це не означає, що там не можна будувати. Але щоб чітко були встановлені правила будівництва, архітектурні обліки. Щоб всім, хто купляє або має там ділянку, було чітко зрозумілі правила забудови, стиль та поверховість. Основні елементи архітектури повинні бути чітко регламентовані», - сказав Чорнуха.



Він також додав, що хоче, аби в одному ансамблі залишались проспект Волі, вулиці Винниченка та Богдана Хмельницького, щоб там не виникали між чотириповерховими будинками десятиповерхівки, а нові споруди гармонійно вписувались серед тих, що вже є.



Ігор Чорнуха розповів, що не хоче, аби Луцьк був надмірно строкатим.

«Я не кажу, що все місто однакове має бути. Але щоб різнобар’я не було. Маю на увазі, щоб це окремі райони були або це було чітко продумана стратегія, куди і як розвиваємось», - поділився баченням забудовник.



На його думку, неприпустимо залишати у теперішньому стані Старий ринок, проте реконструювати його треба так, аби люди не втратили робочих місць.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Керівник будівельної компанії «Луцьксантехмонтаж №536»хоче, аби у Луцьку зберегли історичну частину.Про це він розповів в інтерв’ю «Щоб щось побачити на найближчі років десять, треба було починати років 20 назад. Я хочу бачити збережені деякі ансамблі, історичну частину міста. Це не означає, що там не можна будувати. Але щоб чітко були встановлені правила будівництва, архітектурні обліки. Щоб всім, хто купляє або має там ділянку, було чітко зрозумілі правила забудови, стиль та поверховість. Основні елементи архітектури повинні бути чітко регламентовані», - сказав Чорнуха.Він також додав, що хоче, аби в одному ансамблі залишались проспект Волі, вулиці Винниченка та Богдана Хмельницького, щоб там не виникали між чотириповерховими будинками десятиповерхівки, а нові споруди гармонійно вписувались серед тих, що вже є.Ігор Чорнуха розповів, що не хоче, аби Луцьк був надмірно строкатим.«Я не кажу, що все місто однакове має бути. Але щоб різнобар’я не було. Маю на увазі, щоб це окремі райони були або це було чітко продумана стратегія, куди і як розвиваємось», - поділився баченням забудовник.На його думку, неприпустимо залишати у теперішньому стані Старий ринок, проте реконструювати його треба так, аби люди не втратили робочих місць.

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