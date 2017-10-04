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Це мають бути ряди, куди приємно прийти, - забудовник про Старий ринок

Це мають бути ряди, куди приємно прийти, - забудовник про Старий ринок
Старий ринок у Луцьку не може існувати в такому стані, в якому перебуває зараз, але будь-які зміни повинні бути зваженими, інакше постраждають підприємці.

Про це розповів директор ПрАТ «Луцьксантехмонтаж» Ігор Чорнуха в інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost.

На його думку, серед пропозицій, що має постати на місці цього базару, є багато політичних.

«Те, що там буде, має відповідати історичній частині міста. Якщо залишаємо ринок, то необхідно, щоб це були такі ряди, куди справді приємно буде прийти.

Я бачив це у Кракові, Барселоні і інших великих містах. Там все цивілізовано, а не «черепашки» металеві із брудом. Ні в якому разі від того не повинні постраждати люди. Це все повинне бути зважене, щоб люди не втрачали робочі місця. Ринок в сьогоднішньому стані бути там не може. І не треба боятись, чи один інвестор буде, чи кілька, аби користь була, були робочі місця і вигляд міста ставав стильний, а не хаотичний», - повідомив забудовник.

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Нагадаємо, для вирішення долі Старого ринку створили робочу групу. Міська влада кілька разів заявляла про перенесення ринку на іншу вулицю. Натомість архітектори наполягають на системній реконструкції комплексу Центральний парк – Старий ринок – історико-культурний заповідник «Старий Луцьк».

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Теги: Ігор Чорнуха, Луцьк, Старий ринок
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