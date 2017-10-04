Це мають бути ряди, куди приємно прийти, - забудовник про Старий ринок
Сьогодні, 08:04
Старий ринок у Луцьку не може існувати в такому стані, в якому перебуває зараз, але будь-які зміни повинні бути зваженими, інакше постраждають підприємці.
Про це розповів директор ПрАТ «Луцьксантехмонтаж» Ігор Чорнуха в інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost.
На його думку, серед пропозицій, що має постати на місці цього базару, є багато політичних.
«Те, що там буде, має відповідати історичній частині міста. Якщо залишаємо ринок, то необхідно, щоб це були такі ряди, куди справді приємно буде прийти.
Я бачив це у Кракові, Барселоні і інших великих містах. Там все цивілізовано, а не «черепашки» металеві із брудом. Ні в якому разі від того не повинні постраждати люди. Це все повинне бути зважене, щоб люди не втрачали робочі місця. Ринок в сьогоднішньому стані бути там не може. І не треба боятись, чи один інвестор буде, чи кілька, аби користь була, були робочі місця і вигляд міста ставав стильний, а не хаотичний», - повідомив забудовник.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ В ІНТЕРВ’Ю З ІГОРЕМ ЧОРНУХОЮ
Нагадаємо, для вирішення долі Старого ринку створили робочу групу. Міська влада кілька разів заявляла про перенесення ринку на іншу вулицю. Натомість архітектори наполягають на системній реконструкції комплексу Центральний парк – Старий ринок – історико-культурний заповідник «Старий Луцьк».
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Про це розповів директор ПрАТ «Луцьксантехмонтаж» Ігор Чорнуха в інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost.
На його думку, серед пропозицій, що має постати на місці цього базару, є багато політичних.
«Те, що там буде, має відповідати історичній частині міста. Якщо залишаємо ринок, то необхідно, щоб це були такі ряди, куди справді приємно буде прийти.
Я бачив це у Кракові, Барселоні і інших великих містах. Там все цивілізовано, а не «черепашки» металеві із брудом. Ні в якому разі від того не повинні постраждати люди. Це все повинне бути зважене, щоб люди не втрачали робочі місця. Ринок в сьогоднішньому стані бути там не може. І не треба боятись, чи один інвестор буде, чи кілька, аби користь була, були робочі місця і вигляд міста ставав стильний, а не хаотичний», - повідомив забудовник.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ В ІНТЕРВ’Ю З ІГОРЕМ ЧОРНУХОЮ
Нагадаємо, для вирішення долі Старого ринку створили робочу групу. Міська влада кілька разів заявляла про перенесення ринку на іншу вулицю. Натомість архітектори наполягають на системній реконструкції комплексу Центральний парк – Старий ринок – історико-культурний заповідник «Старий Луцьк».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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