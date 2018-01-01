3 березня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні святкують день народження генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Гербор-Холдінг», колишній депутат Волинської обласної ради Олег Борбелюк (на фото), голова обласної організації ВОО УТОС Юрій Симончук, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри археології, давньої та середньовічної історії України історичного факультету СНУ Ярослав Шабала.
Також день народження 3 березня у колишнього директора обласної школи вищої спортивної майстерності Петра Чикиди.
Іменини цього дня відзначають Кузьма і Лев.
Вітаємо їх усіх. Зичимо любові, довголіття і міцного здоров’я.
3 березня 2009 року на базі Волинського державного коледжу технологій та бізнесу був утворений Коледж технологій та бізнесу Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Щорічно 3 березня за рішенням Конгресу від 1986 року Міжнародного ПЕН-клубу відзначається Всесвітній день письменника. ПЕН-клуб — це організація поетів-романістів, яка була заснована в Лондоні ще в 1921 році.
3 березня - Міжнародний день охорони здоров'я вуха і слуху. Це свято було засновано Всесвітньою організацією здоров'я, його метою є підвищення обізнаності населення про можливі проблеми слуху, а також проведення профілактичних заходів, спрямованих на попередження розвитку захворювань вуха.
3 березня в системі всесвітніх і міжнародних днів ООН відзначається Всесвітній день дикої природи. Резолюція про заснування цього свята була прийнята 20 грудня 2013 року на 68-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.
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Також день народження 3 березня у колишнього директора обласної школи вищої спортивної майстерності Петра Чикиди.
Іменини цього дня відзначають Кузьма і Лев.
Вітаємо їх усіх. Зичимо любові, довголіття і міцного здоров’я.
3 березня 2009 року на базі Волинського державного коледжу технологій та бізнесу був утворений Коледж технологій та бізнесу Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Щорічно 3 березня за рішенням Конгресу від 1986 року Міжнародного ПЕН-клубу відзначається Всесвітній день письменника. ПЕН-клуб — це організація поетів-романістів, яка була заснована в Лондоні ще в 1921 році.
3 березня - Міжнародний день охорони здоров'я вуха і слуху. Це свято було засновано Всесвітньою організацією здоров'я, його метою є підвищення обізнаності населення про можливі проблеми слуху, а також проведення профілактичних заходів, спрямованих на попередження розвитку захворювань вуха.
3 березня в системі всесвітніх і міжнародних днів ООН відзначається Всесвітній день дикої природи. Резолюція про заснування цього свята була прийнята 20 грудня 2013 року на 68-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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