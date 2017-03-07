Волинь - одна з областей України, де найкраща екологія
Сьогодні, 20:12
В деяких областях України екологічна ситуація не сумісна зі здоровим життям, проте Волинська область вважається однією з найбільш екологічно чистою.
Про це свідчить екологічний рейтинг, - пише Еcotown.
Еклогічна ситуація кожної області оцінювалася за 6 показниками: викиди в атмосферу забруднюючих речовин; скидання стічних, шахтно-кар'єрних і колекторно-дренажних вод; частка питної води, яка за якістю не відповідає стандарту; створення особливо небезпечних відходів I-III класів (неонові лампи, батарейки, кислоти тощо); концентрацію нітратів у ґрунті; а також середньорічну дозу радонового опромінення, одержуваного людиною, що 80% часу проводить у приміщенні.
Як результат, найбільш небезпечними для здоров'я виявилися Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області, найбільш безпечними - Чернівецька, Закарпатська та Волинська.
За наявності вичерпних даних щодо радіації, а також забруднення ґрунту і води Кіровоградська та Харківська область у рейтингу опустилися б нижче. Дослідження буде корисно українцям, які хочуть знати, яким повітрям вони дихають, яку воду п'ють і що може бути в тих продуктах, які вони їдять.
Волинська область
- Викиди в атмосферу забруднюючих речовин (2015 рік) - 4,7 тис. т
- Скидання стічних вод (2015 рік) - 44 млн куб. м
- Частка питної води, що не відповідає стандарту(2014 рік) - 0,04%
- Створення відходів I-III класів (2015 рік) - 0,6 тис. т
- Концентрація нітратів у ґрунті (2015) - 5 мг/кг
- Середньорічна доза радонового опромінення - 2,2 МЗв
- Кількість злоякісних новоутворень на 100 тис. населення (2015 рік)- 275
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Про це свідчить екологічний рейтинг, - пише Еcotown.
Еклогічна ситуація кожної області оцінювалася за 6 показниками: викиди в атмосферу забруднюючих речовин; скидання стічних, шахтно-кар'єрних і колекторно-дренажних вод; частка питної води, яка за якістю не відповідає стандарту; створення особливо небезпечних відходів I-III класів (неонові лампи, батарейки, кислоти тощо); концентрацію нітратів у ґрунті; а також середньорічну дозу радонового опромінення, одержуваного людиною, що 80% часу проводить у приміщенні.
Як результат, найбільш небезпечними для здоров'я виявилися Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області, найбільш безпечними - Чернівецька, Закарпатська та Волинська.
За наявності вичерпних даних щодо радіації, а також забруднення ґрунту і води Кіровоградська та Харківська область у рейтингу опустилися б нижче. Дослідження буде корисно українцям, які хочуть знати, яким повітрям вони дихають, яку воду п'ють і що може бути в тих продуктах, які вони їдять.
Волинська область
- Викиди в атмосферу забруднюючих речовин (2015 рік) - 4,7 тис. т
- Скидання стічних вод (2015 рік) - 44 млн куб. м
- Частка питної води, що не відповідає стандарту(2014 рік) - 0,04%
- Створення відходів I-III класів (2015 рік) - 0,6 тис. т
- Концентрація нітратів у ґрунті (2015) - 5 мг/кг
- Середньорічна доза радонового опромінення - 2,2 МЗв
- Кількість злоякісних новоутворень на 100 тис. населення (2015 рік)- 275
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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