Волинь - одна з областей України, де найкраща екологія





Про це свідчить екологічний рейтинг, - пише



Еклогічна ситуація кожної області оцінювалася за 6 показниками: викиди в атмосферу забруднюючих речовин; скидання стічних, шахтно-кар'єрних і колекторно-дренажних вод; частка питної води, яка за якістю не відповідає стандарту; створення особливо небезпечних відходів I-III класів (неонові лампи, батарейки, кислоти тощо); концентрацію нітратів у ґрунті; а також середньорічну дозу радонового опромінення, одержуваного людиною, що 80% часу проводить у приміщенні.



Як результат, найбільш небезпечними для здоров'я виявилися Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області, найбільш безпечними - Чернівецька, Закарпатська та Волинська.



За наявності вичерпних даних щодо радіації, а також забруднення ґрунту і води Кіровоградська та Харківська область у рейтингу опустилися б нижче. Дослідження буде корисно українцям, які хочуть знати, яким повітрям вони дихають, яку воду п'ють і що може бути в тих продуктах, які вони їдять.



Волинська область



- Викиди в атмосферу забруднюючих речовин (2015 рік) - 4,7 тис. т

- Скидання стічних вод (2015 рік) - 44 млн куб. м

- Частка питної води, що не відповідає стандарту(2014 рік) - 0,04%

- Створення відходів I-III класів (2015 рік) - 0,6 тис. т

- Концентрація нітратів у ґрунті (2015) - 5 мг/кг

- Середньорічна доза радонового опромінення - 2,2 МЗв

- Кількість злоякісних новоутворень на 100 тис. населення (2015 рік)- 275

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В деяких областях України екологічна ситуація не сумісна зі здоровим життям, проте Волинська область вважається однією з найбільш екологічно чистою.Про це свідчить екологічний рейтинг, - пише Еcotown Еклогічна ситуація кожної області оцінювалася за 6 показниками: викиди в атмосферу забруднюючих речовин; скидання стічних, шахтно-кар'єрних і колекторно-дренажних вод; частка питної води, яка за якістю не відповідає стандарту; створення особливо небезпечних відходів I-III класів (неонові лампи, батарейки, кислоти тощо); концентрацію нітратів у ґрунті; а також середньорічну дозу радонового опромінення, одержуваного людиною, що 80% часу проводить у приміщенні.Як результат, найбільш небезпечними для здоров'я виявилися Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області, найбільш безпечними - Чернівецька, Закарпатська та Волинська.За наявності вичерпних даних щодо радіації, а також забруднення ґрунту і води Кіровоградська та Харківська область у рейтингу опустилися б нижче. Дослідження буде корисно українцям, які хочуть знати, яким повітрям вони дихають, яку воду п'ють і що може бути в тих продуктах, які вони їдять.- Викиди в атмосферу забруднюючих речовин (2015 рік) - 4,7 тис. т- Скидання стічних вод (2015 рік) - 44 млн куб. м- Частка питної води, що не відповідає стандарту(2014 рік) - 0,04%- Створення відходів I-III класів (2015 рік) - 0,6 тис. т- Концентрація нітратів у ґрунті (2015) - 5 мг/кг- Середньорічна доза радонового опромінення - 2,2 МЗв- Кількість злоякісних новоутворень на 100 тис. населення (2015 рік)- 275

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