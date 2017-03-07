вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинь - одна з областей України, де найкраща екологія

Волинь - одна з областей України, де найкраща екологія
В деяких областях України екологічна ситуація не сумісна зі здоровим життям, проте Волинська область вважається однією з найбільш екологічно чистою.

Про це свідчить екологічний рейтинг, - пише Еcotown.

Еклогічна ситуація кожної області оцінювалася за 6 показниками: викиди в атмосферу забруднюючих речовин; скидання стічних, шахтно-кар'єрних і колекторно-дренажних вод; частка питної води, яка за якістю не відповідає стандарту; створення особливо небезпечних відходів I-III класів (неонові лампи, батарейки, кислоти тощо); концентрацію нітратів у ґрунті; а також середньорічну дозу радонового опромінення, одержуваного людиною, що 80% часу проводить у приміщенні.

Як результат, найбільш небезпечними для здоров'я виявилися Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області, найбільш безпечними - Чернівецька, Закарпатська та Волинська.

За наявності вичерпних даних щодо радіації, а також забруднення ґрунту і води Кіровоградська та Харківська область у рейтингу опустилися б нижче. Дослідження буде корисно українцям, які хочуть знати, яким повітрям вони дихають, яку воду п'ють і що може бути в тих продуктах, які вони їдять.

Волинська область

- Викиди в атмосферу забруднюючих речовин (2015 рік) - 4,7 тис. т
- Скидання стічних вод (2015 рік) - 44 млн куб. м
- Частка питної води, що не відповідає стандарту(2014 рік) - 0,04%
- Створення відходів I-III класів (2015 рік) - 0,6 тис. т
- Концентрація нітратів у ґрунті (2015) - 5 мг/кг
- Середньорічна доза радонового опромінення - 2,2 МЗв
- Кількість злоякісних новоутворень на 100 тис. населення (2015 рік)- 275

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, екологія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скандальне «земельне» рішення оскаржуватимуть у суді
«Дно пробите»: реакція лучан у Facebook на ухвалення скандальних земельних питань
«Укропівська» більшість в Луцькраді «протягнула» скандальні земельні питання. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пригоди катера, втеча від урагану та секретні служби, – що подивитися у кіно на вихідних
Сьогодні, 20:47
Ще одному російському музиканту заборонили в'їзд в Україну
Сьогодні, 20:31
Волинь - одна з областей України, де найкраща екологія
Сьогодні, 20:12
У «StrikeCity» нове смачне меню
Сьогодні, 19:42
Рівнян затримали на видобутку бурштину на Волині
Сьогодні, 19:19
Схожі новини
Волинський бюджет став більше заробляти на екології Волинський бюджет став більше заробляти на екології
07 березень, 2017, 18:35
Ігор Палиця освоює простори Волині. ФОТО Ігор Палиця освоює простори Волині. ФОТО
19 квітень, 2016, 13:39
Священик на Волині організував екологічну акцію Священик на Волині організував екологічну акцію
15 березень, 2015, 13:55
Волинські підприємці платитимуть екологічний податок за шкідливі викиди Волинські підприємці платитимуть екологічний податок за шкідливі викиди
13 березень, 2015, 10:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нахаба-автоандон в Луцьку припаркувався на газоні «під носом» у поліції. ФОТО
Сьогодні, 17:17
 1
Відео з скандальної сесії в Луцьку показали у Верховній Раді
Сьогодні, 15:40
 1
Безпека чи страх перед людьми: що депутати кажуть про пропускний режим у мерії Луцька
Сьогодні, 08:08
 1
З'явилась книга про бійців 14-ої бригади
01 березень, 18:35
 1
«Дно пробите»: реакція лучан у Facebook на ухвалення скандальних земельних питань
01 березень, 08:48
 1
Медіа
відео
1/8