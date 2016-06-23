Порошенко підписав закон про приватизацію

Петро Порошенко підписав закон про приватизацію.



Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко, - пише



“Президент на Нацраді реформ підписав закон про приватизацію”, - зазначив Цеголко.



Він також підкреслив, що держава-агресор не має права брати у приватизації українських підприємств.



Нагадаємо, що Верховна Рада 18 січня ухвалила закон "Про приватизацію державного майна". За відповідне рішення проголосували 266 народних депутатів.



Згідно з документом перелік об'єктів великої приватизації, що підлягають продажу, затверджується Кабінетом міністрів за поданням Фонду державного майна. Переліки об'єктів малої приватизації, що підлягають продажу, затверджуються Фондом держмайна.



Законом також встановлюються вимоги до проведення аукціонів об'єктів малої та великої приватизації. Для продажу об'єкта приватизації на аукціоні державними органами приватизації створюватиметься аукціонна комісія, яка розроблятиме умови продажу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президентпідписав закон про приватизацію.Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко, - пише Укрінформ “Президент на Нацраді реформ підписав закон про приватизацію”, - зазначив Цеголко.Він також підкреслив, що держава-агресор не має права брати у приватизації українських підприємств.Нагадаємо, що Верховна Рада 18 січня ухвалила закон "Про приватизацію державного майна". За відповідне рішення проголосували 266 народних депутатів.Згідно з документом перелік об'єктів великої приватизації, що підлягають продажу, затверджується Кабінетом міністрів за поданням Фонду державного майна. Переліки об'єктів малої приватизації, що підлягають продажу, затверджуються Фондом держмайна.Законом також встановлюються вимоги до проведення аукціонів об'єктів малої та великої приватизації. Для продажу об'єкта приватизації на аукціоні державними органами приватизації створюватиметься аукціонна комісія, яка розроблятиме умови продажу.

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