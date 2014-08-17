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Ще одному російському музиканту заборонили в'їзд в Україну

Ще одному російському музиканту заборонили в'їзд в Україну
Російський музикант Антоха МС, заявив, що через заборону на в'їзд він скасовує концерти у трьох містах України.

Про це повідомляє «Кореспондент».

Російський музикант Антон Кузнєцов заявив, що йому відмовили у в'їзді в Україну.

Відзначається, що у зв'язку з цим три концерти репера Антохи МС в Києві, Харкові та Дніпрі скасовані.

«Дорогі друзі, ми змушені повідомити, що сьогоднішній концерт Антохи МС у Києві, Харкові, Дніпрі скасовані через відмову у в'їзді артисту на територію України! У нас були всі необхідні документи, також ми заздалегідь отримали дозвіл у СБУ на проведення заходу, але Антону все одно було відмовлено у в'їзді», - пише музикант на своїй сторінці у мережі Facebook.

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Теги: війна з Росією, музика, музикант
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