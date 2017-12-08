Пригоди катера, втеча від урагану та секретні служби, – що подивитися у кіно на вихідних

Вихідні – найкращий час для відпочинку, а що може бути кращим за відеречко покорну й гарний фільм? Тож кінотеатр «PremierCity» запрошує на нові стрічки.Про це повідомляє прес-служба закладу.Для наймолодших глядачів пропонують переглянути мультфільм «Кораблики. Підняти якорі!». Головний герой катерок Еліас потрапляє у різні пригоди й випробовує свою дружбу та відвагу.Трилер «Червоний горобець» не залишить байдужими кіноманів, які полюбляють такі жанри. Домініка Єгорова після травми змушена покинути кар’єру балерини й йде на навчання у секретну службу. Вона стає найкращим «горобцем» в історії, однак, чи зможе примирити людину, яка була до цього з новою силою?У «Погоні за ураганом» злочинці намагаються зробити пограбування століття - обчистити Монетний двір США, поки на регіон обрушується ураган п'ятої категорії.Й родзинка цього тижня – українська грошова комедія «Сотка». Фільм розповідає історію про молодого працівника супермаркету Леопольді Баранівськом. Хлопець помилково стає власником піджака, в кишені якого ніколи не закінчуються стодоларові купюри. Життя хлопця стає яскравішим за лондонський салют в новорічну ніч: ресторани, бутики, дорогі автомобілі і зустріч з першим коханням. Леопольд думав, що так буде тривати нескінченно, поки пошуком піджака не зайнялись його справжні господарі.Придбати квитки на нові фільми можна на сайті PremierCity, або ж у касі кінотеатру.