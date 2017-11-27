Луцький будівельник назвав зарплати підлеглих та скільки квартир здав за рік

Ігор Чорнуха підбив підсумки діяльності товариства за минулий рік.



Про це він розповів в Інформаційному агентству ВолиньPost.



За словами Ігоря Чорнухи, рік був успішний, бо все заплановане вдалось виконати вчасно. На підприємстві збільшилась кількість працівників та становить більше 700, виросла середня заробітна плата з 7000 грн. у 2016 році до 9300 грн. у 2017 році, а в грудні 2017 року вже становила більше 11000 грн.



«Ми здали три будинки, а це близько 300 квартир, 20 тисяч квадратних метрів. Це два будинки на проспекті Перемоги у ЖК «Тріумф» та один на Арцеулова в ЖК «Оберіг». Це не просто побудовані споруди, а будинки здані в експлуатацію з інфраструктурою, благоустроєм, де є акт готовності і є сертифікат про завершення будівництва. Я не говорю про недобудовані об’єкти, я говорю про абсолютно готовий продукт.



Також на різних етапах будівництва знаходиться близько десяти будинків в різних районах міста Луцька та Ковеля, що гарантує хороший вибір житла для клієнтів та рівномірну зайнятість для працівників підприємства», - сказав забудовник.



До слова, «Луцьксантехмонтаж № 536»



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Керівник ПрАТ «Луцьксантехмонтаж»підбив підсумки діяльності товариства за минулий рік.Про це він розповів в інтерв’ю За словами Ігоря Чорнухи, рік був успішний, бо все заплановане вдалось виконати вчасно. На підприємстві збільшилась кількість працівників та становить більше 700, виросла середня заробітна плата з 7000 грн. у 2016 році до 9300 грн. у 2017 році, а в грудні 2017 року вже становила більше 11000 грн.«Ми здали три будинки, а це близько 300 квартир, 20 тисяч квадратних метрів. Це два будинки на проспекті Перемоги у ЖК «Тріумф» та один на Арцеулова в ЖК «Оберіг». Це не просто побудовані споруди, а будинки здані в експлуатацію з інфраструктурою, благоустроєм, де є акт готовності і є сертифікат про завершення будівництва. Я не говорю про недобудовані об’єкти, я говорю про абсолютно готовий продукт.Також на різних етапах будівництва знаходиться близько десяти будинків в різних районах міста Луцька та Ковеля, що гарантує хороший вибір житла для клієнтів та рівномірну зайнятість для працівників підприємства», - сказав забудовник.До слова, «Луцьксантехмонтаж № 536» збудував минулого року Будинок правосуддя та долучився до реконструкції доріжок у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.

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