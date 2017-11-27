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Луцький будівельник назвав зарплати підлеглих та скільки квартир здав за рік

Луцький будівельник назвав зарплати підлеглих та скільки квартир здав за рік
Керівник ПрАТ «Луцьксантехмонтаж» Ігор Чорнуха підбив підсумки діяльності товариства за минулий рік.

Про це він розповів в інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost.

За словами Ігоря Чорнухи, рік був успішний, бо все заплановане вдалось виконати вчасно. На підприємстві збільшилась кількість працівників та становить більше 700, виросла середня заробітна плата з 7000 грн. у 2016 році до 9300 грн. у 2017 році, а в грудні 2017 року вже становила більше 11000 грн.

«Ми здали три будинки, а це близько 300 квартир, 20 тисяч квадратних метрів. Це два будинки на проспекті Перемоги у ЖК «Тріумф» та один на Арцеулова в ЖК «Оберіг». Це не просто побудовані споруди, а будинки здані в експлуатацію з інфраструктурою, благоустроєм, де є акт готовності і є сертифікат про завершення будівництва. Я не говорю про недобудовані об’єкти, я говорю про абсолютно готовий продукт.

Також на різних етапах будівництва знаходиться близько десяти будинків в різних районах міста Луцька та Ковеля, що гарантує хороший вибір житла для клієнтів та рівномірну зайнятість для працівників підприємства», - сказав забудовник.

До слова, «Луцьксантехмонтаж № 536» збудував минулого року Будинок правосуддя та долучився до реконструкції доріжок у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.

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Теги: Ігор Чорнуха, Луцьк, Луцьксантехмонтаж № 356, будівництво
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