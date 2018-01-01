У Луцьку авто «вилетіло» на відбійник. ВІДЕО





Про це пише у спільноті Андрій Власюк. Автор відео зазначає, що за кермом була жінка.



На відео видно, що автомобіль марки «Smart» виїхав з дороги на відбійник.



Одразу після ДТП навколо авто зібрались люди. Вони власноруч намагались зняти авто. Через деякий час їм вдалось це зробити.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку авто «Smart» «вилетів» на відбійник. ДТП трапилась на вулиці Рівненській.Про це пише у спільноті «АвтоАндони» Луцька. Автор відео зазначає, що за кермом була жінка.На відео видно, що автомобіль марки «Smart» виїхав з дороги на відбійник.Одразу після ДТП навколо авто зібрались люди. Вони власноруч намагались зняти авто. Через деякий час їм вдалось це зробити.

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