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У Луцьку авто «вилетіло» на відбійник. ВІДЕО

У Луцьку авто «вилетіло» на відбійник. ВІДЕО
У Луцьку авто «Smart» «вилетів» на відбійник. ДТП трапилась на вулиці Рівненській.

Про це пише у спільноті «АвтоАндони» Луцька Андрій Власюк. Автор відео зазначає, що за кермом була жінка.

На відео видно, що автомобіль марки «Smart» виїхав з дороги на відбійник.

Одразу після ДТП навколо авто зібрались люди. Вони власноруч намагались зняти авто. Через деякий час їм вдалось це зробити.



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Теги: Дтп, Луцьк
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