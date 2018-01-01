У Луцьку авто «вилетіло» на відбійник. ВІДЕО
Сьогодні, 16:40
У Луцьку авто «Smart» «вилетів» на відбійник. ДТП трапилась на вулиці Рівненській.
Про це пише у спільноті «АвтоАндони» Луцька Андрій Власюк. Автор відео зазначає, що за кермом була жінка.
На відео видно, що автомобіль марки «Smart» виїхав з дороги на відбійник.
Одразу після ДТП навколо авто зібрались люди. Вони власноруч намагались зняти авто. Через деякий час їм вдалось це зробити.
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Про це пише у спільноті «АвтоАндони» Луцька Андрій Власюк. Автор відео зазначає, що за кермом була жінка.
На відео видно, що автомобіль марки «Smart» виїхав з дороги на відбійник.
Одразу після ДТП навколо авто зібрались люди. Вони власноруч намагались зняти авто. Через деякий час їм вдалось це зробити.
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