Прокуратура Волині ігнорує порушення законів в Луцькій міськраді, - Ігор Лапін

Ігор Лапін (на фото) закликав Генеральну прокуратуру звернути увагу на дії їхніх колег з Волинської області.



Про це йшлося 2 березня під час сесії Верховної Ради України.



Ігор Лапін нагадав, що в Луцьку за безцінь "подарували" землю попри протести активістів та депутатів. До того ж під час скандальної сесії



За словами народного депутата, в міській раді відбувається бардак, адже видають землю приватним підприємствам, а атовцям відмовляють.



Він нагадав, що владу в місті "захопили" "укропівці" з порушенням законів України, що підтверджують відповідні рішення суді. Однак прокуратура Волинської області за невиконання рішень судів не виголошує підозри в.о. міського голови Григорію Пустовіту.



"Не продовжується строки санкцій щодо справ тітушок злочинних організованих груп, стежень за депутатам рад всіх рівнів, підпалів авто активістів і депутатів... Ми пам'ятаємо як воїни АТО надавали правоохоронцям





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Народний депутат(на фото) закликав Генеральну прокуратуру звернути увагу на дії їхніх колег з Волинської області.Про це йшлося 2 березня під час сесії Верховної Ради України.Ігор Лапін нагадав, що в Луцьку за безцінь "подарували" землю попри протести активістів та депутатів. До того ж під час скандальної сесії дійшло до бійок. За словами народного депутата, в міській раді відбувається бардак, адже видають землю приватним підприємствам, а атовцям відмовляють.Він нагадав, що владу в містіз порушенням законів України, що підтверджують відповідні рішення суді. Однак прокуратура Волинської області за невиконання рішень судів не виголошує підозри в.о. міського голови"Не продовжується строки санкцій щодо справ тітушок злочинних організованих груп, стежень за депутатам рад всіх рівнів, підпалів авто активістів і депутатів... Ми пам'ятаємо як воїни АТО надавали правоохоронцям вотум довіри і вимагали справедливості , щоб не дійшло до самосудів. Прошу Генпрокуратуру звернути увагу до чого призводить бездіяльність процесуальних керівників в області... Це робиться все за мовчазної згоди процесуального керівництва прокуратури Волинської області", - мовив Ігор Лапін.

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