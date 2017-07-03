вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Прокуратура Волині ігнорує порушення законів в Луцькій міськраді, - Ігор Лапін

Прокуратура Волині ігнорує порушення законів в Луцькій міськраді, - Ігор Лапін
Народний депутат Ігор Лапін (на фото) закликав Генеральну прокуратуру звернути увагу на дії їхніх колег з Волинської області.

Про це йшлося 2 березня під час сесії Верховної Ради України.

Ігор Лапін нагадав, що в Луцьку за безцінь "подарували" землю попри протести активістів та депутатів. До того ж під час скандальної сесії дійшло до бійок.

За словами народного депутата, в міській раді відбувається бардак, адже видають землю приватним підприємствам, а атовцям відмовляють.

Він нагадав, що владу в місті "захопили" "укропівці" з порушенням законів України, що підтверджують відповідні рішення суді. Однак прокуратура Волинської області за невиконання рішень судів не виголошує підозри в.о. міського голови Григорію Пустовіту.

"Не продовжується строки санкцій щодо справ тітушок злочинних організованих груп, стежень за депутатам рад всіх рівнів, підпалів авто активістів і депутатів... Ми пам'ятаємо як воїни АТО надавали правоохоронцям вотум довіри і вимагали справедливості, щоб не дійшло до самосудів. Прошу Генпрокуратуру звернути увагу до чого призводить бездіяльність процесуальних керівників в області... Це робиться все за мовчазної згоди процесуального керівництва прокуратури Волинської області", - мовив Ігор Лапін.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ігор Лапін, Прокуратура Волинської області, Ігор Поліщук, Григорій Пустовіт, Луцька міська рада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скандальне «земельне» рішення оскаржуватимуть у суді
«Дно пробите»: реакція лучан у Facebook на ухвалення скандальних земельних питань
«Укропівська» більшість в Луцькраді «протягнула» скандальні земельні питання. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нахаба-автоандон в Луцьку припаркувався на газоні «під носом» у поліції. ФОТО
Сьогодні, 17:17
«Поспішно такі рішення не ухвалюються», - Андрій Покровський про підняття тарифу на рекламу
Сьогодні, 17:00
Прокуратура Волині ігнорує порушення законів в Луцькій міськраді, - Ігор Лапін
Сьогодні, 16:44
У Луцьку авто «вилетіло» на відбійник. ВІДЕО
Сьогодні, 16:40
Помер батько політв'язня Романа Сущенка
Сьогодні, 16:31
Схожі новини
Луцьк нагадує велосипед з дитинства, - адвокат-волонтер Луцьк нагадує велосипед з дитинства, - адвокат-волонтер
03 липень, 2017, 20:13
Відео з скандальної сесії в Луцьку показали у Верховній Раді Відео з скандальної сесії в Луцьку показали у Верховній Раді
Сьогодні, 15:40
Юлія Вусенко: «Пустовіт відповідь на питання щодо «Луцьктепла» перетворив на мітинг» Юлія Вусенко: «Пустовіт відповідь на питання щодо «Луцьктепла» перетворив на мітинг»
22 грудень, 2017, 11:20
Ця сесія – безглузда, - депутат Павло Данильчук Ця сесія – безглузда, - депутат Павло Данильчук
02 листопад, 2017, 10:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нахаба-автоандон в Луцьку припаркувався на газоні «під носом» у поліції. ФОТО
Сьогодні, 17:17
 1
Відео з скандальної сесії в Луцьку показали у Верховній Раді
Сьогодні, 15:40
 1
Безпека чи страх перед людьми: що депутати кажуть про пропускний режим у мерії Луцька
Сьогодні, 08:08
 1
З'явилась книга про бійців 14-ої бригади
01 березень, 18:35
 1
«Дно пробите»: реакція лучан у Facebook на ухвалення скандальних земельних питань
01 березень, 08:48
 1
Медіа
відео
1/8