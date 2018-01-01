Нахаба-автоандон в Луцьку припаркувався на газоні «під носом» у поліції. ФОТО
Сьогодні, 17:17
У Луцьку біля Головного управління Національної поліції у Волинській області автомобіль припаркували на газоні.
Фото "автоандона" виклали 2 березня в Facebook в тематичній групі.
На світлинах видно, що універсал прилаштували за декілька метрів від будівлі правоохоронного відомства. Автори фотографій навіть спеціально будували кадр так, щоб в нього потрапила будівля управління.
Зауважимо, що номер на автомобілі погано видно через бруд на ньому.
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Фото "автоандона" виклали 2 березня в Facebook в тематичній групі.
На світлинах видно, що універсал прилаштували за декілька метрів від будівлі правоохоронного відомства. Автори фотографій навіть спеціально будували кадр так, щоб в нього потрапила будівля управління.
Зауважимо, що номер на автомобілі погано видно через бруд на ньому.
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