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Повідомили, як працюватимуть у Луцьку підприємства в «режимі економії»

Повідомили, як працюватимуть у Луцьку підприємства в «режимі економії»
У Луцьку сьогодні, 2 березня, секретар міської ради Григорій Пустовіт підписав розпорядження про заходи щодо ефективного використання енергоресурсів у місті.

Про це інформує прес-служба Луцької міської ради.

Так, з 2 до 7 березня 2018 року тимчасово призупиняють навчально-виховний процес у закладах загальної середньої освіти, а з 3 до 7 березня 2018 року - заклади дошкільної, позашкільної освіти, естетичного та спортивно-оздоровчого виховання.

Закладам охорони здоров’я здійснюватимуть надання послуг в штатному режимі.

Крім того, цим розпорядженням рекомендовано керівникам підприємств, установ, організацій, що не є у комунальній власності міста, а також фізичним та юридичним особам, які використовують найману працю та працюють з використанням природного газу, розглянути питання щодо введення з 2 березня 2018 року режиму максимальної економії енергоресурсів та встановити графік роботи з 09.00 по 16.00.

Також працівникам виконавчих органів Луцької міської ради, комунальних підприємств, установ та закладів з 05 по 07 березня 2018 року встановлено початок робочого часу о 09 год. 00 хв., перерву для відпочинку та харчування з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв., закінчення робочого дня о 16 год. 00 хв.

П'ятницю, 9 березня, працівники виконавчих органів Луцької міської ради, комунальних підприємств, установ та закладів відпрацьовуватимуть у суботу, 12 травня 2018 року.




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Теги: підприємства, економія
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