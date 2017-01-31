Розповіли, де безхатченки у Луцьку можуть «відігрітись»

У Луцьку безхатьки в зимовий період можуть знайти прихисток у Волинському обласному благодійному фонді «Переображення».Зазначається, що ночувати в центрі може практично кожен безхатько, який звернеться за допомогою. Для цього потрібно виконати лише дві умови: пройти обстеження у протитуберкульозному та шкірно-венерологічному диспансерах. Направлення на обстеження надає центр нічного перебування. Обстеження є безкоштовними. За нормами чинного законодавства медики йдуть на зустріч і не відмовляють даним особам.Друга умова, на момент нічного перебування людина повинна бути тверезою. Правила є типовими та загальноприйнятими у подібних центрах по всій Україні.Центр надає соціально-побутові послуги. Людей забезпечують ліжко-місцем, є можливість користування душем, гарантується збереження речей та документів. Бездомних громадян у разі необхідності забезпечують одягом, взуттям, разовим харчуванням, послугами перукаря та першою медичною допомогою.Дані громадяни можуть отримати допомогу у відновленні їх документів та послуги з працевлаштування. Волонтери центру надають психологічні послуги та пропонують скористатися можливістю потрапити на реабілітацію у центр для залежних людей, що діє при фонді «Переображення».В порівнянні з минулим роком, коли впродовж сезону всі місця були заповнені, цієї зими в центрі ночують 5-6 осіб. Одночасно у центрі може перебувати 12 людей.Центр нічного перебування в період низької температури працює цілодобово без вихідних за адресою: м. Луцьк, вул. Станіславського,15а. Час прийому з 9.00 до 13.00, час поселення з 18.00 до 20.00.Дістатися до центру можна такими видами транспорту: маршрутні таксі №№ 4, 9, 9а,10, 11, 27а, 28 та тролейбуси №№ 1, 2.