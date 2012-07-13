На Волині нетверезий чоловік викрав з магазину цигарки та алкоголь





Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Волинської області.



Вночі 9 лютого 2018 року 47-річний нетверезий чоловік, який уже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення корисних злочинів, проник у приміщення магазину в селі Крупа, звідки викрав гроші, цигарки, алкогольні напої та продукти.



Правоохоронці зловмисника затримали чоловіка.



Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення ним крадіжки з проникненням у приміщення (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 185 КК України) скеровано до суду, який і визначить йому міру покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці затримали чоловіка, котрий напідпитку пограбув магазин у селі.Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Волинської області.Вночі 9 лютого 2018 року 47-річний нетверезий чоловік, який уже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення корисних злочинів, проник у приміщення магазину в селі Крупа, звідки викрав гроші, цигарки, алкогольні напої та продукти.Правоохоронці зловмисника затримали чоловіка.Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення ним крадіжки з проникненням у приміщення (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 185 КК України) скеровано до суду, який і визначить йому міру покарання.

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