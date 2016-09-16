Загадкова машина в центрі Луцька: українські номери «перетворилися» на іноземні





2 березня в Facebook



На фото видно, що в автомобіля український державний номерний знак. На місце події викликали патрульну поліцію, яка оформлює порушення.



Однак на фото, які репортер Інформаційного агентства ВолиньPost надіслав з місця події о 18:20 видно, що номерний знак змінився на іноземний.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автомобіль, який припаркувався на газоні біля Головного управління поліції в Луцьку, за дві години змінив номерний знак.2 березня в Facebook виклали світлини автомобіля , який припаркували за декілька метрів від будівлі управління Нацполіції у Волинській області.На фото видно, що в автомобіля український державний номерний знак. На місце події викликали патрульну поліцію, яка оформлює порушення.Однак на фото, які репортернадіслав з місця події о 18:20 видно, що номерний знак змінився на іноземний.

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