Загадкова машина в центрі Луцька: українські номери «перетворилися» на іноземні
Сьогодні, 18:40
Автомобіль, який припаркувався на газоні біля Головного управління поліції в Луцьку, за дві години змінив номерний знак.
2 березня в Facebook виклали світлини автомобіля, який припаркували за декілька метрів від будівлі управління Нацполіції у Волинській області.
На фото видно, що в автомобіля український державний номерний знак. На місце події викликали патрульну поліцію, яка оформлює порушення.
Однак на фото, які репортер Інформаційного агентства ВолиньPost надіслав з місця події о 18:20 видно, що номерний знак змінився на іноземний.
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2 березня в Facebook виклали світлини автомобіля, який припаркували за декілька метрів від будівлі управління Нацполіції у Волинській області.
На фото видно, що в автомобіля український державний номерний знак. На місце події викликали патрульну поліцію, яка оформлює порушення.
Однак на фото, які репортер Інформаційного агентства ВолиньPost надіслав з місця події о 18:20 видно, що номерний знак змінився на іноземний.
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Коментарі 5
СYYYки
Припаркований він не по правилам, тут без б, але поки авто стоїть, він може хоч африканські номера поставити, може ходити і міняти кожну годину, може взагалі їх зняти, це не є порушенням! Розумникі, вивчіть спочатку, що є правопорушенням, а тоді постіть. Як кажуть "що в бочку пернув", те саме і ця новина!
Багато ментів їздять на іноземних бляхах під українськими номерами..
Кантон Берн, Швейцарія, це вам не єврономера литовські...
Один із залояжених прийомів нишпорок, які себе вважають за профі .
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