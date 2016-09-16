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Загадкова машина в центрі Луцька: українські номери «перетворилися» на іноземні

Загадкова машина в центрі Луцька: українські номери «перетворилися» на іноземні
Автомобіль, який припаркувався на газоні біля Головного управління поліції в Луцьку, за дві години змінив номерний знак.

2 березня в Facebook виклали світлини автомобіля, який припаркували за декілька метрів від будівлі управління Нацполіції у Волинській області.

На фото видно, що в автомобіля український державний номерний знак. На місце події викликали патрульну поліцію, яка оформлює порушення.

Однак на фото, які репортер Інформаційного агентства ВолиньPost надіслав з місця події о 18:20 видно, що номерний знак змінився на іноземний.

До публікації про неправильне паркування
До публікації про неправильне паркування
Після публікації про неправильне паркування
Після публікації про неправильне паркування

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Теги: паркування, поліція
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Коментарі 5
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СYYYки
Відповісти
Припаркований він не по правилам, тут без б, але поки авто стоїть, він може хоч африканські номера поставити, може ходити і міняти кожну годину, може взагалі їх зняти, це не є порушенням! Розумникі, вивчіть спочатку, що є правопорушенням, а тоді постіть. Як кажуть "що в бочку пернув", те саме і ця новина!
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Багато ментів їздять на іноземних бляхах під українськими номерами..
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Кантон Берн, Швейцарія, це вам не єврономера литовські...
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Один із залояжених прийомів нишпорок, які себе вважають за профі .
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