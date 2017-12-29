На Волині із обмороженнями до лікарні потрапила 10-річну дитину





Про це повідомляє



Внаслідок різкого похолодання кількість хворих на ГРВІ в районі значно збільшилась. Більшість недужих – діти.



За словами чергової медсестри приймального відділення Локачинської ЦРЛ Світлани Нероди, до лікарні з обмороженням пальців ніг поступила 10-річна дитина. Після надання медичної допомоги, дівчинку для проходження лікування відправили додому, оскільки ступінь ушкодження визначили як легкий.



Зазначимо, що у приймальному відділенні лікарні цілодобово працює пункт обігріву, розгорнутий працівниками Локачинського районного відділу Управління ДСНС України у Волинській області.



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