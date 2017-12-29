На Волині із обмороженнями до лікарні потрапила 10-річну дитину
Сьогодні, 21:13
До Локачинської районної лікарні із обмороженням пальців ніг поступила 10-річна дитина.
Про це повідомляє Район. Локачі.
Внаслідок різкого похолодання кількість хворих на ГРВІ в районі значно збільшилась. Більшість недужих – діти.
За словами чергової медсестри приймального відділення Локачинської ЦРЛ Світлани Нероди, до лікарні з обмороженням пальців ніг поступила 10-річна дитина. Після надання медичної допомоги, дівчинку для проходження лікування відправили додому, оскільки ступінь ушкодження визначили як легкий.
Зазначимо, що у приймальному відділенні лікарні цілодобово працює пункт обігріву, розгорнутий працівниками Локачинського районного відділу Управління ДСНС України у Волинській області.
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Про це повідомляє Район. Локачі.
Внаслідок різкого похолодання кількість хворих на ГРВІ в районі значно збільшилась. Більшість недужих – діти.
За словами чергової медсестри приймального відділення Локачинської ЦРЛ Світлани Нероди, до лікарні з обмороженням пальців ніг поступила 10-річна дитина. Після надання медичної допомоги, дівчинку для проходження лікування відправили додому, оскільки ступінь ушкодження визначили як легкий.
Зазначимо, що у приймальному відділенні лікарні цілодобово працює пункт обігріву, розгорнутий працівниками Локачинського районного відділу Управління ДСНС України у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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