вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині із обмороженнями до лікарні потрапила 10-річну дитину

На Волині із обмороженнями до лікарні потрапила 10-річну дитину
До Локачинської районної лікарні із обмороженням пальців ніг поступила 10-річна дитина.

Про це повідомляє Район. Локачі.

Внаслідок різкого похолодання кількість хворих на ГРВІ в районі значно збільшилась. Більшість недужих – діти.

За словами чергової медсестри приймального відділення Локачинської ЦРЛ Світлани Нероди, до лікарні з обмороженням пальців ніг поступила 10-річна дитина. Після надання медичної допомоги, дівчинку для проходження лікування відправили додому, оскільки ступінь ушкодження визначили як легкий.

Зазначимо, що у приймальному відділенні лікарні цілодобово працює пункт обігріву, розгорнутий працівниками Локачинського районного відділу Управління ДСНС України у Волинській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: обмороження, лікарі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скандальне «земельне» рішення оскаржуватимуть у суді
«Дно пробите»: реакція лучан у Facebook на ухвалення скандальних земельних питань
«Укропівська» більшість в Луцькраді «протягнула» скандальні земельні питання. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку збирають україномовну літературу на Схід
Сьогодні, 21:46
На Волині тренувалася бойова авіація
Сьогодні, 21:26
На Волині із обмороженнями до лікарні потрапила 10-річну дитину
Сьогодні, 21:13
Пригоди катера, втеча від урагану та секретні служби, – що подивитися у кіно на вихідних
Сьогодні, 20:47
Ще одному російському музиканту заборонили в'їзд в Україну
Сьогодні, 20:31
Схожі новини
У Шацьку лікарям хочуть виділити гуртожиток У Шацьку лікарям хочуть виділити гуртожиток
01 березень, 11:58
Заснув на лавці: волинянину ампутували обидві ступні. ВІДЕО Заснув на лавці: волинянину ампутували обидві ступні. ВІДЕО
27 лютий, 16:26
Як зберегти здоров’я під час свят: поради луцьких лікарів Як зберегти здоров’я під час свят: поради луцьких лікарів
29 грудень, 2017, 03:20
У травмпункті назвали кількість жертв «дупопаду» в Луцьку У травмпункті назвали кількість жертв «дупопаду» в Луцьку
23 грудень, 2017, 12:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нахаба-автоандон в Луцьку припаркувався на газоні «під носом» у поліції. ФОТО
Сьогодні, 17:17
 1
Відео з скандальної сесії в Луцьку показали у Верховній Раді
Сьогодні, 15:40
 1
Безпека чи страх перед людьми: що депутати кажуть про пропускний режим у мерії Луцька
Сьогодні, 08:08
 1
З'явилась книга про бійців 14-ої бригади
01 березень, 18:35
 1
«Дно пробите»: реакція лучан у Facebook на ухвалення скандальних земельних питань
01 березень, 08:48
 1
Медіа
відео
1/8