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На Волині тренувалася бойова авіація

На Волині тренувалася бойова авіація
Фронтові бомбардувальники Су-24М відпрацьовували нанесення ракетно-бомбових ударів по навчальним цілям на авіаційному полігоні Повурськ в Ковельському районі.

Про це йдеться у повідомленні організації «ОВАЛ» у Telegram.

У 7-й бригаді тактичної авіації (аеродром Старокостянтинів у Хмельницькій області) відбулась чергова планова навчальна льотна зміна.

Екіпажі фронтових бомбардувальників Су-24М зі складу бригади відпрацьовували прорив протиповітряної оборони умовного противника та нанесення ракетно-бомбових ударів по навчальним цілям на авіаційному полігоні Повурськ в Ковельському районі, а екіпажі фронтових розвідників Су-24МР зі складу бригади здійснювали контроль результатів цих ударів і вели повітряну розвідку позицій та об'єктів умовного противника на полігоні.

«В небі над селом Троянівка в Маневицькому районі сталевих пташок з Хмельниччини в об'єктив свого фотоапарата зловив активіст Організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ» Іван Нерода», - йдеться у повідомленні

На Волині тренувалася бойова авіація

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Теги: авіація
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