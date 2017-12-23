На Волині тренувалася бойова авіація
Сьогодні, 21:26
Фронтові бомбардувальники Су-24М відпрацьовували нанесення ракетно-бомбових ударів по навчальним цілям на авіаційному полігоні Повурськ в Ковельському районі.
Про це йдеться у повідомленні організації «ОВАЛ» у Telegram.
У 7-й бригаді тактичної авіації (аеродром Старокостянтинів у Хмельницькій області) відбулась чергова планова навчальна льотна зміна.
Екіпажі фронтових бомбардувальників Су-24М зі складу бригади відпрацьовували прорив протиповітряної оборони умовного противника та нанесення ракетно-бомбових ударів по навчальним цілям на авіаційному полігоні Повурськ в Ковельському районі, а екіпажі фронтових розвідників Су-24МР зі складу бригади здійснювали контроль результатів цих ударів і вели повітряну розвідку позицій та об'єктів умовного противника на полігоні.
«В небі над селом Троянівка в Маневицькому районі сталевих пташок з Хмельниччини в об'єктив свого фотоапарата зловив активіст Організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ» Іван Нерода», - йдеться у повідомленні
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Про це йдеться у повідомленні організації «ОВАЛ» у Telegram.
У 7-й бригаді тактичної авіації (аеродром Старокостянтинів у Хмельницькій області) відбулась чергова планова навчальна льотна зміна.
Екіпажі фронтових бомбардувальників Су-24М зі складу бригади відпрацьовували прорив протиповітряної оборони умовного противника та нанесення ракетно-бомбових ударів по навчальним цілям на авіаційному полігоні Повурськ в Ковельському районі, а екіпажі фронтових розвідників Су-24МР зі складу бригади здійснювали контроль результатів цих ударів і вели повітряну розвідку позицій та об'єктів умовного противника на полігоні.
«В небі над селом Троянівка в Маневицькому районі сталевих пташок з Хмельниччини в об'єктив свого фотоапарата зловив активіст Організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ» Іван Нерода», - йдеться у повідомленні
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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