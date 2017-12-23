На Волині тренувалася бойова авіація

Фронтові бомбардувальники Су-24М відпрацьовували нанесення ракетно-бомбових ударів по навчальним цілям на авіаційному полігоні Повурськ в Ковельському районі.Про це йдеться у повідомленні організації «ОВАЛ» у Telegram.У 7-й бригаді тактичної авіації (аеродром Старокостянтинів у Хмельницькій області) відбулась чергова планова навчальна льотна зміна.Екіпажі фронтових бомбардувальників Су-24М зі складу бригади відпрацьовували прорив протиповітряної оборони умовного противника та нанесення ракетно-бомбових ударів по навчальним цілям на авіаційному полігоні Повурськ в Ковельському районі, а екіпажі фронтових розвідників Су-24МР зі складу бригади здійснювали контроль результатів цих ударів і вели повітряну розвідку позицій та об'єктів умовного противника на полігоні.«В небі над селом Троянівка в Маневицькому районі сталевих пташок з Хмельниччини в об'єктив свого фотоапарата зловив активіст Організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ»», - йдеться у повідомленні