Найбільший виш Волині призупинив навчання
02 березень, 22:22
У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки призупиняють навчання через надзвичайний стан у енергетиці України.
Відповідний наказ підписав ректор університету Ігор Коцан, - пише Волинь24.
Нагадаємо, в Україні прийняли рішення про введення надзвичайного стану в галузі енергетики З 2-го по 7-ме березня призупинять навчання в школах та у садочках. Також у держустановах введуть обмежений режим роботи з 9:00 до 16:00.
Відповідно до наказу Коцана робочий день працівників переноситься з 3 березня на 17 березня. Натомість робочі дні з 5 по 7 березня будуть скороченими з подальшим відпрацюванням за рахунок обідньої перерви протягом березня-квітня.
Що стосується студентів, то з 2 по 7 березня навчальний процес призупиняється. Відпрацювання навчальних годин має бути дистанційним.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідний наказ підписав ректор університету Ігор Коцан, - пише Волинь24.
Нагадаємо, в Україні прийняли рішення про введення надзвичайного стану в галузі енергетики З 2-го по 7-ме березня призупинять навчання в школах та у садочках. Також у держустановах введуть обмежений режим роботи з 9:00 до 16:00.
Відповідно до наказу Коцана робочий день працівників переноситься з 3 березня на 17 березня. Натомість робочі дні з 5 по 7 березня будуть скороченими з подальшим відпрацюванням за рахунок обідньої перерви протягом березня-квітня.
Що стосується студентів, то з 2 по 7 березня навчальний процес призупиняється. Відпрацювання навчальних годин має бути дистанційним.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
можна і ліквідувати це чудо. Ненька це не зауважить.
Останні новини
3 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У древньому луцькому підземеллі відкрили арт-галерею
02 березень, 23:04
Найбільший виш Волині призупинив навчання
02 березень, 22:22
Вдалося домовитися про «повне перемир’я» на Донбасі
02 березень, 22:03
У Луцьку збирають україномовну літературу на Схід
02 березень, 21:46