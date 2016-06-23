Найбільший виш Волині призупинив навчання





Відповідний наказ підписав ректор університету Ігор Коцан, - пише



Нагадаємо, в Україні прийняли рішення про введення надзвичайного стану в галузі енергетики З 2-го по 7-ме березня призупинять навчання в школах та у садочках. Також у держустановах введуть обмежений режим роботи з 9:00 до 16:00.



Відповідно до наказу Коцана робочий день працівників переноситься з 3 березня на 17 березня. Натомість робочі дні з 5 по 7 березня будуть скороченими з подальшим відпрацюванням за рахунок обідньої перерви протягом березня-квітня.



Що стосується студентів, то з 2 по 7 березня навчальний процес призупиняється. Відпрацювання навчальних годин має бути дистанційним.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки призупиняють навчання через надзвичайний стан у енергетиці України.Відповідний наказ підписав ректор університету, - пише Волинь24 Нагадаємо, в Україні прийняли рішення про введення надзвичайного стану в галузі енергетики З 2-го по 7-ме березня призупинять навчання в школах та у садочках. Також у держустановах введуть обмежений режим роботи з 9:00 до 16:00.Відповідно до наказу Коцана робочий день працівників переноситься з 3 березня на 17 березня. Натомість робочі дні з 5 по 7 березня будуть скороченими з подальшим відпрацюванням за рахунок обідньої перерви протягом березня-квітня.Що стосується студентів, то з 2 по 7 березня навчальний процес призупиняється. Відпрацювання навчальних годин має бути дистанційним.

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