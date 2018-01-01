У древньому луцькому підземеллі відкрили арт-галерею

Наталія Грабовецька відкрила арт-галерею «Образ». Її урочисте відкриття розпочали із виставки графіки відомого українсько-словенського художника Едуарда Бєльського.



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«Галерея знаходиться у гарному старовинному місці і ми хотіли поєднати відкриття з цікавинкою. Один прекрасний, мегаталановитий художник Едуард Бєльський згодився взяти участь у презентації галереї, надавши свої картини. Він – цікавий, простий, доступний у спілкуванні», - розповіла власниця галереї Наталія Грабовецька.



До слова, Едуард Бєльський – уродженець України, але живе та працює у Словенії. Його картини бачив чи не увесь світ – він демонстрував свої роботи в Європі та Америці.



У луцькій арт-локації «Образ» він презентував близько 15 графічних робіт, об’єднавши їх темою янголів.



«Янголи на графіці Бєльського – різні, дуже характерні, сумні, веселі… Думаю, що янголи не лише на небі, їх і на землі багато. Янголи – це добрі люди…», - поділилася враженнями від виставки луцька художниця Наталія Грабовецька.



Щоб Едуард Бєльський не забував свого коріння, Наталія Грабовецька подарувала йому українську вишиванку, які він одразу охоче вдягнув.



Галерея «Образ» знаходиться у центрі міста, в старовинному підвалі колишнього монастиря. Ще протягом тижня у ній триватиме експозиція Едуарда Бєльського. А загалом, за словами Наталії Грабовецької, у галереї плануються не лише виставки художників, а й благодійні вечори, майстер-класи для дітей.



«Дуже хочу, щоб ця галерея прикрашала наше місто, а я для цього сумлінно і старанно працюватиму», - наголосила Наталія Грабовецька.



Привітав з відкриттям галереї і голова облосередку Національної спілки художників України Володимир Марчук. Він зауважив, що галерея стане повноцінною після «хрещення», тобто виставки іконопису, яка запланована найближчим часом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька художницявідкрила арт-галерею «Образ». Її урочисте відкриття розпочали із виставки графіки відомого українсько-словенського художникаПро це пише Перший «Галерея знаходиться у гарному старовинному місці і ми хотіли поєднати відкриття з цікавинкою. Один прекрасний, мегаталановитий художник Едуард Бєльський згодився взяти участь у презентації галереї, надавши свої картини. Він – цікавий, простий, доступний у спілкуванні», - розповіла власниця галереї Наталія Грабовецька.До слова, Едуард Бєльський – уродженець України, але живе та працює у Словенії. Його картини бачив чи не увесь світ – він демонстрував свої роботи в Європі та Америці.У луцькій арт-локації «Образ» він презентував близько 15 графічних робіт, об’єднавши їх темою янголів.«Янголи на графіці Бєльського – різні, дуже характерні, сумні, веселі… Думаю, що янголи не лише на небі, їх і на землі багато. Янголи – це добрі люди…», - поділилася враженнями від виставки луцька художниця Наталія Грабовецька.Щоб Едуард Бєльський не забував свого коріння, Наталія Грабовецька подарувала йому українську вишиванку, які він одразу охоче вдягнув.Галерея «Образ» знаходиться у центрі міста, в старовинному підвалі колишнього монастиря. Ще протягом тижня у ній триватиме експозиція Едуарда Бєльського. А загалом, за словами Наталії Грабовецької, у галереї плануються не лише виставки художників, а й благодійні вечори, майстер-класи для дітей.«Дуже хочу, щоб ця галерея прикрашала наше місто, а я для цього сумлінно і старанно працюватиму», - наголосила Наталія Грабовецька.Привітав з відкриттям галереї і голова облосередку Національної спілки художників України. Він зауважив, що галерея стане повноцінною після «хрещення», тобто виставки іконопису, яка запланована найближчим часом.

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