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У древньому луцькому підземеллі відкрили арт-галерею

У древньому луцькому підземеллі відкрили арт-галерею
Луцька художниця Наталія Грабовецька відкрила арт-галерею «Образ». Її урочисте відкриття розпочали із виставки графіки відомого українсько-словенського художника Едуарда Бєльського.

Про це пише Перший.

«Галерея знаходиться у гарному старовинному місці і ми хотіли поєднати відкриття з цікавинкою. Один прекрасний, мегаталановитий художник Едуард Бєльський згодився взяти участь у презентації галереї, надавши свої картини. Він – цікавий, простий, доступний у спілкуванні», - розповіла власниця галереї Наталія Грабовецька.

До слова, Едуард Бєльський – уродженець України, але живе та працює у Словенії. Його картини бачив чи не увесь світ – він демонстрував свої роботи в Європі та Америці.

У луцькій арт-локації «Образ» він презентував близько 15 графічних робіт, об’єднавши їх темою янголів.

«Янголи на графіці Бєльського – різні, дуже характерні, сумні, веселі… Думаю, що янголи не лише на небі, їх і на землі багато. Янголи – це добрі люди…», - поділилася враженнями від виставки луцька художниця Наталія Грабовецька.

Щоб Едуард Бєльський не забував свого коріння, Наталія Грабовецька подарувала йому українську вишиванку, які він одразу охоче вдягнув.

Галерея «Образ» знаходиться у центрі міста, в старовинному підвалі колишнього монастиря. Ще протягом тижня у ній триватиме експозиція Едуарда Бєльського. А загалом, за словами Наталії Грабовецької, у галереї плануються не лише виставки художників, а й благодійні вечори, майстер-класи для дітей.

«Дуже хочу, щоб ця галерея прикрашала наше місто, а я для цього сумлінно і старанно працюватиму», - наголосила Наталія Грабовецька.

Привітав з відкриттям галереї і голова облосередку Національної спілки художників України Володимир Марчук. Він зауважив, що галерея стане повноцінною після «хрещення», тобто виставки іконопису, яка запланована найближчим часом.


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Теги: виставка, Луцьк
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