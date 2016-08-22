Нагородили бійців спецпідрозділу «Фантом», які повернулися із АТО
Сьогодні, 06:15
Працівники податкової міліції Волині Андрій Лагода та Денис Рудой, які несли службу у спецпідрозділі «Фантом», повернулися після чергової ротації із зони АТО.
Про це інформує оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області.
Волиняни – «фантомівці» разом зі своїми колегами з інших правоохоронних органів у складі зведених мобільних груп контролювали лінію розмежування на Сході України.
За проявлену мужність та професіоналізм керівництво ГУ ДФС у Волинській області та податкової міліції Волині оголосили подяку двом офіцерам –«фантомівцям» та нагородили їх цінними подарунками, а колеги бажали швидкої адаптації до мирних умов та нових професійних здобутків.
Нагадаємо, що протидія контрабанді та фальсифікату є одним із першочергових завдань «фантомівців». Завдяки їх пильності та мужності на територію України не потрапляють масштабні партії контрабандних товарів.
Довідково:
Спецпідрозділ «Фантом» створено наприкінці січня 2015 року для врегулювання складної ситуації з переміщенням товарів з тимчасово неконтрольованій території. Від моменту створення службу у цьому підрозділ несли службу 21 працівник податкової міліції області. До чергової ротації готуються ще 6 працівників податкової міліції Волині, які незабаром замінять своїх колег, котрі нині несуть службу на КПВВ в зоні АТО.
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Про це інформує оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області.
Волиняни – «фантомівці» разом зі своїми колегами з інших правоохоронних органів у складі зведених мобільних груп контролювали лінію розмежування на Сході України.
За проявлену мужність та професіоналізм керівництво ГУ ДФС у Волинській області та податкової міліції Волині оголосили подяку двом офіцерам –«фантомівцям» та нагородили їх цінними подарунками, а колеги бажали швидкої адаптації до мирних умов та нових професійних здобутків.
Нагадаємо, що протидія контрабанді та фальсифікату є одним із першочергових завдань «фантомівців». Завдяки їх пильності та мужності на територію України не потрапляють масштабні партії контрабандних товарів.
Довідково:
Спецпідрозділ «Фантом» створено наприкінці січня 2015 року для врегулювання складної ситуації з переміщенням товарів з тимчасово неконтрольованій території. Від моменту створення службу у цьому підрозділ несли службу 21 працівник податкової міліції області. До чергової ротації готуються ще 6 працівників податкової міліції Волині, які незабаром замінять своїх колег, котрі нині несуть службу на КПВВ в зоні АТО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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