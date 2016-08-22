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Нагородили бійців спецпідрозділу «Фантом», які повернулися із АТО

Нагородили бійців спецпідрозділу «Фантом», які повернулися із АТО
Працівники податкової міліції Волині Андрій Лагода та Денис Рудой, які несли службу у спецпідрозділі «Фантом», повернулися після чергової ротації із зони АТО.

Про це інформує оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області.

Волиняни – «фантомівці» разом зі своїми колегами з інших правоохоронних органів у складі зведених мобільних груп контролювали лінію розмежування на Сході України.

За проявлену мужність та професіоналізм керівництво ГУ ДФС у Волинській області та податкової міліції Волині оголосили подяку двом офіцерам –«фантомівцям» та нагородили їх цінними подарунками, а колеги бажали швидкої адаптації до мирних умов та нових професійних здобутків.

Нагадаємо, що протидія контрабанді та фальсифікату є одним із першочергових завдань «фантомівців». Завдяки їх пильності та мужності на територію України не потрапляють масштабні партії контрабандних товарів.

Довідково:

Спецпідрозділ «Фантом» створено наприкінці січня 2015 року для врегулювання складної ситуації з переміщенням товарів з тимчасово неконтрольованій території. Від моменту створення службу у цьому підрозділ несли службу 21 працівник податкової міліції області. До чергової ротації готуються ще 6 працівників податкової міліції Волині, які незабаром замінять своїх колег, котрі нині несуть службу на КПВВ в зоні АТО.


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Теги: АТО, Донецьк
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