Нагородили бійців спецпідрозділу «Фантом», які повернулися із АТО

Працівники податкової міліції Волиніта, які несли службу у спецпідрозділі «Фантом», повернулися після чергової ротації із зони АТО.Про це інформує оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області.Волиняни – «фантомівці» разом зі своїми колегами з інших правоохоронних органів у складі зведених мобільних груп контролювали лінію розмежування на Сході України.За проявлену мужність та професіоналізм керівництво ГУ ДФС у Волинській області та податкової міліції Волині оголосили подяку двом офіцерам –«фантомівцям» та нагородили їх цінними подарунками, а колеги бажали швидкої адаптації до мирних умов та нових професійних здобутків.Нагадаємо, що протидія контрабанді та фальсифікату є одним із першочергових завдань «фантомівців». Завдяки їх пильності та мужності на територію України не потрапляють масштабні партії контрабандних товарів.Спецпідрозділ «Фантом» створено наприкінці січня 2015 року для врегулювання складної ситуації з переміщенням товарів з тимчасово неконтрольованій території. Від моменту створення службу у цьому підрозділ несли службу 21 працівник податкової міліції області. До чергової ротації готуються ще 6 працівників податкової міліції Волині, які незабаром замінять своїх колег, котрі нині несуть службу на КПВВ в зоні АТО.