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Як працюють пункти обігріву в Луцьку

Як працюють пункти обігріву в Луцьку
Весна стартувала морозами — стовпчик термометра добігав до -20. Журналісти з’ясували, як на Волині працюють пункти обігріву.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Начальник сектору взаємодії із громадськістю УДСНС в області Володимир Нестеров розповідає: «На сьогодні нараховується 41 офіційний пункт обігріву. У Луцьку їх знаходиться три. У кожному населеному пункті місцева влада визначає, скільки потрібно пунктів обігріву, визначає їхні адреси, де вони повинні бути розташовані і забезпечує їхню роботу».

На вулиці Данила Галицького, 18 розташований територіальний центр соціального обслуговування. Перший пункт обігріву безпритульних. Його директорка каже: безхатьки звертаються, але нечасто. В холод тут нікому в обігріві, їжі і теплих речах не відмовляють.

«У понеділок прийшли двоє молодих хлопців, безхатченки. В одного був повністю відморожений палець, він уже почорнів і було видно кіску. Ми звернулися у медичний заклад. Зараз хлопець госпіталізований. Можливо, на даний час і про оперований. Ми надали йому теплі речі», – розповіла Галина Шатецька.

На вулиці Станіславського, на території церкви, діє єдиний у місті пункт нічного перебування. Кожен, хто бажає переночувати тут, повинен мати дві меддовідки та бути тверезим.

«До нас може прийти будь-хто, хто не має житла. Перед тим від приходить до нас і бере довідки. Іде в тубдиспансер і в інфекційну лікарню. Якщо здоровий і тверезий – сюди. Є випадки, що прийдуть напідпитку, починають стосунки з’ясовувати. З ножами вже були, мусиш виганяти, або поліцію викликаємо», - кажуть у притулку.

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Луцької міської ради Юрій Кирилюк розповів, що для міста двох пунктів обігріву вистачає.

«Пункти обігріву – вони у нас і при жеках є. Туди можна зайти погрітися, попити води, чаю гарячого, а також у лікарнях, у поліклініках. Є розпорядження про надання допомоги і обігріву громадян, які звертаються. Безхатьки йдуть туди, де вони постійно звикли бувати.5 Ми це побачили, і не використовуємо зараз Винниченка 39, бо вони туди не звертаються», - зазначив він.

За прогнозами волинських синоптиків, морози протримаються до кінця тижня.


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Теги: мороз, Волинь
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