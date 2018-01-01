На Волині триває підготовка до будівництва сміттєпереробного заводу

За ініціативи ОДА відбулося виїзне засідання робочої групи з підготовки пропозицій до розроблення проекту будівництва сміттєпереробного заводу.Мова йшла на основі вивчення основних проблемних питань на очисних спорудах «Луцькводоканалу» (село Липляни), каналізаційних спорудах села Гірка Полонка, сміттєзвалища в селі Брище, - написав у Facebook заступник голови ОДАПід час виїзного засідання наочно досліджено на місці та обговорено ряд проблем, напрацьовані конструктивні пропозиції, надано доручення для членів робочої групи і представників КП «Луцькводоканал» щодо отримання інформації для розробки планів заходів, що будуть прописані в програмі управління відходами у Волинській області та покращать роботу об’єктів КП у майбутньому. Зокрема домовилися про сприяння ОДА у процесі визначення альтернативної можливості очистки біоставків щоби реалізувати задум швидше та дешевше.Під час засідання було наголошено про необхідність покращення стану полігонів ТПВ, ліквідації сміттєзвалищ та покращення ситуації на інших об’єктах, що використовуються для управління відходами в області.За результатами засідання визначено окремі завдання для членів робочої групи з залученням громадськості та науковців до розроблення та обговорення даної програми у відповідності до Національної Стратегії управління відходами в Україні до 2030 року.