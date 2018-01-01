Поліція просить допомогти знайти волинянина

Валерія Волошина, якого підозрюють у скоєнні злочину.



Про це розповів начальник Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області Юрій Столярчук, - пише



Поліцейські встановлюють місце перебування Волошина Валерія Івановича, 1964 року народження, жителя селища Маневичі.



За даними поліції чоловік вчинив крадіжку.



Прикмети: на вигляд 50-55 років, зріст 170-175см, худорлявої тіло будови, обличчя бліде; волосся сиве, очі коричневого кольору.



«Якщо хтось володіє будь-якою інформацією про місце знаходження вище вказаного чоловіка просимо повідомити за тел.. (03365) 2-12-97 або 102, моб.тел.-0993321611, 0502408047», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники ківерцівської поліції встановлюють місцезнаходження громадянина, якого підозрюють у скоєнні злочину.Про це розповів начальник Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області, - пише Район.Ківерці Поліцейські встановлюють місце перебування Волошина Валерія Івановича, 1964 року народження, жителя селища Маневичі.За даними поліції чоловік вчинив крадіжку.Прикмети: на вигляд 50-55 років, зріст 170-175см, худорлявої тіло будови, обличчя бліде; волосся сиве, очі коричневого кольору.«Якщо хтось володіє будь-якою інформацією про місце знаходження вище вказаного чоловіка просимо повідомити за тел.. (03365) 2-12-97 або 102, моб.тел.-0993321611, 0502408047», - йдеться у повідомленні.

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