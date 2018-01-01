Поліція просить допомогти знайти волинянина
Сьогодні, 01:48
Працівники ківерцівської поліції встановлюють місцезнаходження громадянина Валерія Волошина, якого підозрюють у скоєнні злочину.
Про це розповів начальник Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області Юрій Столярчук, - пише Район.Ківерці.
Поліцейські встановлюють місце перебування Волошина Валерія Івановича, 1964 року народження, жителя селища Маневичі.
За даними поліції чоловік вчинив крадіжку.
Прикмети: на вигляд 50-55 років, зріст 170-175см, худорлявої тіло будови, обличчя бліде; волосся сиве, очі коричневого кольору.
«Якщо хтось володіє будь-якою інформацією про місце знаходження вище вказаного чоловіка просимо повідомити за тел.. (03365) 2-12-97 або 102, моб.тел.-0993321611, 0502408047», - йдеться у повідомленні.
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Про це розповів начальник Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області Юрій Столярчук, - пише Район.Ківерці.
Поліцейські встановлюють місце перебування Волошина Валерія Івановича, 1964 року народження, жителя селища Маневичі.
За даними поліції чоловік вчинив крадіжку.
Прикмети: на вигляд 50-55 років, зріст 170-175см, худорлявої тіло будови, обличчя бліде; волосся сиве, очі коричневого кольору.
«Якщо хтось володіє будь-якою інформацією про місце знаходження вище вказаного чоловіка просимо повідомити за тел.. (03365) 2-12-97 або 102, моб.тел.-0993321611, 0502408047», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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