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Поліція просить допомогти знайти волинянина

Поліція просить допомогти знайти волинянина
Працівники ківерцівської поліції встановлюють місцезнаходження громадянина Валерія Волошина, якого підозрюють у скоєнні злочину.

Про це розповів начальник Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області Юрій Столярчук, - пише Район.Ківерці.

Поліцейські встановлюють місце перебування Волошина Валерія Івановича, 1964 року народження, жителя селища Маневичі.

За даними поліції чоловік вчинив крадіжку.

Прикмети: на вигляд 50-55 років, зріст 170-175см, худорлявої тіло будови, обличчя бліде; волосся сиве, очі коричневого кольору.

«Якщо хтось володіє будь-якою інформацією про місце знаходження вище вказаного чоловіка просимо повідомити за тел.. (03365) 2-12-97 або 102, моб.тел.-0993321611, 0502408047», - йдеться у повідомленні.


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Теги: розшук, Волинь
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