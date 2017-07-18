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У Шацькому районі можуть встановити відеокамери

У Шацькому районі можуть встановити відеокамери
Голова Шацької райради Сергій Карпук вважає, що в районі потрібно встановити камери відеоспостереження.

Про це йшлося під час сесії райради, - пише Район. Шацьк.

У Шацькому районі зафіксовано ріст злочинів, скоєних особами в стані алкогольного сп’яніння, тому це питання стоїть на жорсткому контролі у поліції (по області цей показник знижено на 15,3%).

Постійно проводяться зустрічі поліції з представниками бізнесу та власниками баз відпочинку, де наголошується на необхідності встановлення відеоспостереження, оскільки саме в літній період фіксується збільшення кількості різноманітних правопорушень, в основному – крадіжок. Хоча в період літнього відпочинку було залучено до охорони порядку 18 правоохоронців, прикомандированих з особового складу Національної поліції області.

«Але є проблема у розкритті злочинів та інших правопорушень через відсутність відеокамер загального нагляду. Відповідно наші оперативні можливості обмежені, аби встановити особи правопорушників чи інші дані. Саме над вирішенням цього питання зараз працює поліція спільно з Шацькою селищною радою, яка за кошти селищного бюджету має придбати 5 відеокамер, які будуть встановлені у найбільш проблемних місцях», - зазначив начальник Шацького відділення поліції Андрій Семенюк.

Також він додав, що на цей час автомобілі патрульних мають відеореєстратори, а патрульні – боді-камери, які наприкінці року закуплено за кошти Шацької селищної ради.

Погодився з необхідністю встановлення в районі камер загального відеонагляду голова райради Сергій Карпук. Це питання можна вирішити, залучивши й обласні кошти, оскільки в літній період проблема безпеки відпочивальників є не лише проблемою району, а й області.


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Теги: відеокамери, Волинь
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Коментарі 1
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