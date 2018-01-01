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Поляки готові постачати газ в Україну

Поляки готові постачати газ в Україну
Польська нафтогазова компанія (PGNiG) готова уподовж року безперебійно постачати газ в Україну.

Про це повідомив заступник голови правління PGNiG Мацєй Возняк, - пише Укрінформ.

«З огляду на динамічну ситуацію на ринку газу і морозну зиму PGNiG уважно слідкує за потребами і залишається у постійному контакті з українськими контрагентами щодо можливих додаткових поставок газу. За умови безперебійної роботи газопроводів в Україні і сприятливих умов транзакції, можливими є поставки газу в Україну упродовж року», - заявив Возняк.

За його словами, технічні можливості пункту «Германовіце» на кордоні з Україною дозволяють постачати в Україну максимально 6 млн кубометрів газу на добу в зимовий період за умови відсутності обмежень з боку операторів газотранспортних систем.

Як інформувалося, «Нафтогаз України» та PGNiG підписали контракт щодо поставок газу до кінця березня 2018 року. Загальний обсяг за ним становить 60 мільйонів кубометрів. Поставки газу почалися сьогодні о 6 годині ранку через ГРС «Германовіце», яка з’єднує польську ГТС з українською. До кінця 2017 року PGNiG поставила в Україну більше 1 мільярда кубометрів.

У лютому «Нафтогаз» передплатив обсяги газу у «Газпрому», очікуючи на відновлення поставок у березні. «Газпром» повернув усю суму та відмовився постачати газ. Через похолодання в Україні виник незначний дефіцит газу.


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Теги: газ
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