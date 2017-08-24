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Памела Андерсон розповіла про запрошення від Путіна

Памела Андерсон розповіла про запрошення від Путіна
Зірка Playboy Памела Андерсон зізналася, що у 2012 році Володимир Путін запрошував її на свою інавгурацію.

Про це відома 50-річна американська актриса розповіла у коментарі The Sun, - передає 24 канал.

Памела Андерсон зазначила, що знайома з Володимиром Путіним ще з 2009 року. Тоді він був прем'єр-міністром Російської Федерації.

У 2009 році зірка еротичного журналу написала главі російського уряду листа, в якому просила заборонити імпорт до Росії шкіри канадських тюленів. Як відомо, актриса бореться за права тварин.

Окрім того, за словами Андерсон, Володимир Путін у 2012 році запрошував її на інавгурацію в якості спеціального гостя і просив подарувати йому квіти.

Коли її запитали, чи мала вона стосунки з теперішнім главою Кремля, Памела чітко заперечила, підкресливши, що стосунків з Путіним не мала. Але вона не заперечила, що має великі відносини з Росією.

«Ні! Але, насправді, він хотів, щоб я приїхала на інавгурацію і подарувала йому квіти», – сказала Андерсон.

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Теги: Памела Андерсон, Володимир Путін
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