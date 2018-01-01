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АТО: терористи обстрілюють з мінометів. Загинув український боєць

АТО: терористи обстрілюють з мінометів. Загинув український боєць
Протягом минулої доби в районі проведення АТО спостерігається подальша активність російсько-окупаційних військ. Загинув один військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Ворог продовжує застосовувати по позиціях захисників України міномети, які давно мали б бути відведеними від лінії розмежування.

На Луганському напрямку, агресор вів вогонь зі 120-мм мінометів у районі населеного пункту Троїцьке. Поблизу Станиці Луганської загарбники порушили перемир’я зі стрілецької зброї.
На Донецькому напрямку противник з мінометів калібру 120 та 82-мм, гранатометів різних типів і стрілецької зброї неодноразово обстрілював наші позиції довкола Авдіївки. Також, 82-мм міномети і озброєння БМП ворог застосував неподалік Богданівки.

Загалом, минулої доби, агресор провів 8 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український воїн, ще двоє наших захисників отримали поранення.

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Теги: Війна з Росією, смерть, втрати
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