Насті Абрамчук проводять хіміотерапію. Треба гроші на лікування
Сьогодні, 09:35
Лікарі «Medicalepark» проводять Настусі Абрамчук імуно - і хіміотерапію.
Про це пишуть у спільноті «Настя Абрамчук. Битва за життя».
«Імуно препарати будуть вводитися за певною схемою і вони неймовірно дорогі...
За перший тиждень виставлено рахунок 5 200$. В ці кошти також входить і повне обстеження дитини : декілька УЗІ та рентгенів, консультації і візити лікарів-фахівців, розгорнуті аналізи. Біля Настусі весь час її мама Світлана», - йдеться у повідомленні.
Всіх, хто бажає допомогти Настусі одужати просимо кошти на препарати для імуно терапії на рахунок тата Сергія Абрамчука
Приватбанк картка - 4149 4996 4811 1977
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пишуть у спільноті «Настя Абрамчук. Битва за життя».
«Імуно препарати будуть вводитися за певною схемою і вони неймовірно дорогі...
За перший тиждень виставлено рахунок 5 200$. В ці кошти також входить і повне обстеження дитини : декілька УЗІ та рентгенів, консультації і візити лікарів-фахівців, розгорнуті аналізи. Біля Настусі весь час її мама Світлана», - йдеться у повідомленні.
Всіх, хто бажає допомогти Настусі одужати просимо кошти на препарати для імуно терапії на рахунок тата Сергія Абрамчука
Приватбанк картка - 4149 4996 4811 1977
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Насті Абрамчук проводять хіміотерапію. Треба гроші на лікування
Сьогодні, 09:35
Патрульні завітали на тренінг для молоді в Луцьку
Сьогодні, 08:00
Як працюють пункти обігріву в Луцьку
Сьогодні, 07:08