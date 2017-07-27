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Насті Абрамчук проводять хіміотерапію. Треба гроші на лікування

Насті Абрамчук проводять хіміотерапію. Треба гроші на лікування
Лікарі «Medicalepark» проводять Настусі Абрамчук імуно - і хіміотерапію.

Про це пишуть у спільноті «Настя Абрамчук. Битва за життя».

«Імуно препарати будуть вводитися за певною схемою і вони неймовірно дорогі...
За перший тиждень виставлено рахунок 5 200$. В ці кошти також входить і повне обстеження дитини : декілька УЗІ та рентгенів, консультації і візити лікарів-фахівців, розгорнуті аналізи. Біля Настусі весь час її мама Світлана», - йдеться у повідомленні.

Всіх, хто бажає допомогти Настусі одужати просимо кошти на препарати для імуно терапії на рахунок тата Сергія Абрамчука
Приватбанк картка - 4149 4996 4811 1977
Насті Абрамчук проводять хіміотерапію. Треба гроші на лікування

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Теги: Настя Абрамчук, допомога, благодійність
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