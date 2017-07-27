Насті Абрамчук проводять хіміотерапію. Треба гроші на лікування

Настусі Абрамчук імуно - і хіміотерапію.



Про це пишуть у спільноті



«Імуно препарати будуть вводитися за певною схемою і вони неймовірно дорогі...

За перший тиждень виставлено рахунок 5 200$. В ці кошти також входить і повне обстеження дитини : декілька УЗІ та рентгенів, консультації і візити лікарів-фахівців, розгорнуті аналізи. Біля Настусі весь час її мама Світлана», - йдеться у повідомленні.



Всіх, хто бажає допомогти Настусі одужати просимо кошти на препарати для імуно терапії на рахунок тата Сергія Абрамчука

Приватбанк картка - 4149 4996 4811 1977



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лікарі «Medicalepark» проводятьімуно - і хіміотерапію.Про це пишуть у спільноті «Настя Абрамчук. Битва за життя». «Імуно препарати будуть вводитися за певною схемою і вони неймовірно дорогі...За перший тиждень виставлено рахунок 5 200$. В ці кошти також входить і повне обстеження дитини : декілька УЗІ та рентгенів, консультації і візити лікарів-фахівців, розгорнуті аналізи. Біля Настусі весь час її мама Світлана», - йдеться у повідомленні.Всіх, хто бажає допомогти Настусі одужати просимо кошти на препарати для імуно терапії на рахунок татаПриватбанк картка -

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