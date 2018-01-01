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У Луцьку від морозу помер п'ятий безпритульний

У Луцьку від морозу помер п'ятий безпритульний
У Луцьку від морозу помер п'ятий безпритульний.

Про це у мережі Facebook повідомила Людмила Сидорчук.

«Сьогодні. Уже п'ята людина в Луцьку замерзла за останні 3 дні. Це безхатьки. Під мостом на пр. Перемоги. Просять зносити їм все, що може їх врятувати. Вони є у інших районах міста», - пише жінка.

«Нам вони противні, особливо тому, що алкозалежні, але вони живі створіння. Я чесно не думала про них ніколи. Але кілька разів мої діти прибігали з вулиці і тягнули мене, бо людина лежить на снігу. КАЗАЛИ:«треба помогти». Не могла оператись дітям. Це елементарний вияв співчуття. І тепер жодного разу більше пройти осторонь не можу.
Маєте можливість і звісно бажання - підключіться у допомозі. Міська рада ними лише у понеділок МОЖЕ почне займатися», - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Луцьку від морозу померли четверо безхатьків.

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Теги: Луцьк, смерть, мороз
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