«Газпром» повідомив про початок розірвання контрактів із «Нафтогазом»





Про це повідомляє «



Заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв зазначив, що вже розпочали процедуру розірвання договору.



«Ми почали процедуру розірвання контрактів з НАК «Нафтогаз України». І нову справу в Стокгольмському арбітражі за цим позовом "Газпрому" абсолютно точно буде розглядати інший склад арбітрів», - сказав Медведєв.



Як повідомлялося, у п'ятницю глава правління «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що його компанія змушена негайно розпочати процедуру розірвання контрактів з «Нафтогазом України» на постачання і транзит газу.



За словами Міллера, таке рішення компанія ухвалила після рішення Cтокгольмского арбітражу не на свою користь.



Як відомо, «Газпром» 2 роки і 3 місяці не поставляв Україні газ до винесення рішення Стокгольмським судом. Дія контракту завершується наприкінці 2019 року.



За цим контрактом «Нафтогаз» зобов'язаний викуповувати у «Газпрому» від 4 до 5 млрд кубів газу щорічно, тому НАК і здійснив передоплату.



28 лютого стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» щодо компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту.



За рішенням Стокгольмського арбітражу, «Нафтогаз» домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку «Газпромом» погоджених обсягів газу для транзиту.



За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі «Газпром» має сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу».



1 березня стало відомо, що «Газпром» вирішив не постачати газ НАК "«Нафтогаз України» за контрактом і повернув отриману передоплату.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російський «Газпром» заявив про початок процедури розірвання контрактів на постачання і транзит газу з НАК «Нафтогаз України».Про це повідомляє « Українська правда» з посиланням на «Інтерфакс».Заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв зазначив, що вже розпочали процедуру розірвання договору.«Ми почали процедуру розірвання контрактів з НАК «Нафтогаз України». І нову справу в Стокгольмському арбітражі за цим позовом "Газпрому" абсолютно точно буде розглядати інший склад арбітрів», - сказав Медведєв.Як повідомлялося, у п'ятницю глава правління «Газпрому»заявив, що його компанія змушена негайно розпочати процедуру розірвання контрактів з «Нафтогазом України» на постачання і транзит газу.За словами Міллера, таке рішення компанія ухвалила після рішення Cтокгольмского арбітражу не на свою користь.Як відомо, «Газпром» 2 роки і 3 місяці не поставляв Україні газ до винесення рішення Стокгольмським судом. Дія контракту завершується наприкінці 2019 року.За цим контрактом «Нафтогаз» зобов'язаний викуповувати у «Газпрому» від 4 до 5 млрд кубів газу щорічно, тому НАК і здійснив передоплату.28 лютого стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» щодо компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту.За рішенням Стокгольмського арбітражу, «Нафтогаз» домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку «Газпромом» погоджених обсягів газу для транзиту.За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі «Газпром» має сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу».1 березня стало відомо, що «Газпром» вирішив не постачати газ НАК "«Нафтогаз України» за контрактом і повернув отриману передоплату.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію