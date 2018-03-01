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«Газпром» повідомив про початок розірвання контрактів із «Нафтогазом»

«Газпром» повідомив про початок розірвання контрактів із «Нафтогазом»
Російський «Газпром» заявив про початок процедури розірвання контрактів на постачання і транзит газу з НАК «Нафтогаз України».

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на «Інтерфакс».

Заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв зазначив, що вже розпочали процедуру розірвання договору.

«Ми почали процедуру розірвання контрактів з НАК «Нафтогаз України». І нову справу в Стокгольмському арбітражі за цим позовом "Газпрому" абсолютно точно буде розглядати інший склад арбітрів», - сказав Медведєв.

Як повідомлялося, у п'ятницю глава правління «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що його компанія змушена негайно розпочати процедуру розірвання контрактів з «Нафтогазом України» на постачання і транзит газу.

За словами Міллера, таке рішення компанія ухвалила після рішення Cтокгольмского арбітражу не на свою користь.

Як відомо, «Газпром» 2 роки і 3 місяці не поставляв Україні газ до винесення рішення Стокгольмським судом. Дія контракту завершується наприкінці 2019 року.

За цим контрактом «Нафтогаз» зобов'язаний викуповувати у «Газпрому» від 4 до 5 млрд кубів газу щорічно, тому НАК і здійснив передоплату.

28 лютого стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» щодо компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, «Нафтогаз» домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку «Газпромом» погоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі «Газпром» має сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу».

1 березня стало відомо, що «Газпром» вирішив не постачати газ НАК "«Нафтогаз України» за контрактом і повернув отриману передоплату.


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Теги: газ, Польща, Росія, Нафтогаз, Газпром
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Аминь. Давно пора
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