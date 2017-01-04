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На Волині в пункті обігріву врятували безпритульного

На Волині в пункті обігріву врятували безпритульного
У Любешові організували пунк обігріву, завдяки якому вдалось врятувати життя безпритульному.

Ініціатор - Любешівська районна організація Товариства Червоного Хреста України.

Знаходиться він на вулиці Незалежності, 95. Працівники поліції привезли туди безпритульного жителя району Олександра Шамшорика.

Спільно із правоохоронцями товариство забезпечило безхатька чистим комплектом теплого одягу, смачною їжею. До того ж його помили, поголили й підстригли.

Також тут протягом усього тижня він мав зручне та затишне місце для ночівлі, повідомляє Лариса Хомич, голова районної організації Товариства Червоного Хреста України.

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Теги: Любешів, мороз, безпритульні, пункт обігріву
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