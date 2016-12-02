Українські пенсіонери матимуть електронні посвідчення





Також з'являться спеціальні термінали для обслуговування пенсіонерів, - повідомляє



Уже в поточному році Пенсійний фонд України планує почати видачу електронних пенсійних посвідчень. Про це заявив глава правління Фонду Олексій Зарудний, .



«У 2018 році почнеться видача електронних пенсійних посвідчень всім категоріям пенсіонерів», - сказав він.



За словами Зарудного, також Фондом планується почати роботу спеціальних терміналів для обслуговування пенсіонерів з надання пенсійних послуг.



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