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Українські пенсіонери матимуть електронні посвідчення

Українські пенсіонери матимуть електронні посвідчення
Всім категоріям пенсіонерів у 2018-му році видаватимуть електронні пенсійні посвідчення.

Також з'являться спеціальні термінали для обслуговування пенсіонерів, - повідомляє «Корреспондент» з посиланням на РБК-Україна.

Уже в поточному році Пенсійний фонд України планує почати видачу електронних пенсійних посвідчень. Про це заявив глава правління Фонду Олексій Зарудний, .

«У 2018 році почнеться видача електронних пенсійних посвідчень всім категоріям пенсіонерів», - сказав він.

За словами Зарудного, також Фондом планується почати роботу спеціальних терміналів для обслуговування пенсіонерів з надання пенсійних послуг.

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Теги: пенсія, пенсіонери
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Коментарі 2
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у Відні за каву розрахуюсь...
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Якщо нашої пенсії на чашку кави у Відні вистачить... :)
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