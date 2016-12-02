Українські пенсіонери матимуть електронні посвідчення
Сьогодні, 16:48
Всім категоріям пенсіонерів у 2018-му році видаватимуть електронні пенсійні посвідчення.
Також з'являться спеціальні термінали для обслуговування пенсіонерів, - повідомляє «Корреспондент» з посиланням на РБК-Україна.
Уже в поточному році Пенсійний фонд України планує почати видачу електронних пенсійних посвідчень. Про це заявив глава правління Фонду Олексій Зарудний, .
«У 2018 році почнеться видача електронних пенсійних посвідчень всім категоріям пенсіонерів», - сказав він.
За словами Зарудного, також Фондом планується почати роботу спеціальних терміналів для обслуговування пенсіонерів з надання пенсійних послуг.
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Також з'являться спеціальні термінали для обслуговування пенсіонерів, - повідомляє «Корреспондент» з посиланням на РБК-Україна.
Уже в поточному році Пенсійний фонд України планує почати видачу електронних пенсійних посвідчень. Про це заявив глава правління Фонду Олексій Зарудний, .
«У 2018 році почнеться видача електронних пенсійних посвідчень всім категоріям пенсіонерів», - сказав він.
За словами Зарудного, також Фондом планується почати роботу спеціальних терміналів для обслуговування пенсіонерів з надання пенсійних послуг.
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Коментарі 2
у Відні за каву розрахуюсь...
Якщо нашої пенсії на чашку кави у Відні вистачить... :)
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