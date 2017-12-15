Судитимуть винуватця ДТП, в результаті якої загинули дві людини
Сьогодні, 16:20
Судитимуть 18-річного волинянина, котрий став винуватцем смертельної аварії у Луцьку. В результаті ДТП загинули дві людини.
Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Волинської області.
Прокуратура Волинської області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення 18-річним мешканцем села Гораймівка Маневицького району правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб.
Удень 20 липня 2017 року, керуючи мотоциклом марки «SUZUKI», молодик рухався вулицею Конякіна у Луцьку з боку проспекту Соборності у напрямку вулиці Гордіюк.
Порушивши Правила дорожнього руху, він виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з велосипедистом, який рухався в зустрічному напрямку.
Після цього мотоцикл зіткнувся ще з автомобілем марки «OPEL ASTRA». У результаті дорожньо-транспортної пригоди 19-річний пасажир мотоцикла та 46-річний велосипедист загинули.
Водій же мотоцикла, якого обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України, невдовзі постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.
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Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Волинської області.
Прокуратура Волинської області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення 18-річним мешканцем села Гораймівка Маневицького району правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб.
Удень 20 липня 2017 року, керуючи мотоциклом марки «SUZUKI», молодик рухався вулицею Конякіна у Луцьку з боку проспекту Соборності у напрямку вулиці Гордіюк.
Порушивши Правила дорожнього руху, він виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з велосипедистом, який рухався в зустрічному напрямку.
Після цього мотоцикл зіткнувся ще з автомобілем марки «OPEL ASTRA». У результаті дорожньо-транспортної пригоди 19-річний пасажир мотоцикла та 46-річний велосипедист загинули.
Водій же мотоцикла, якого обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України, невдовзі постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.
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