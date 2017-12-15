вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Судитимуть винуватця ДТП, в результаті якої загинули дві людини

Судитимуть винуватця ДТП, в результаті якої загинули дві людини
Судитимуть 18-річного волинянина, котрий став винуватцем смертельної аварії у Луцьку. В результаті ДТП загинули дві людини.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Волинської області.

Прокуратура Волинської області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення 18-річним мешканцем села Гораймівка Маневицького району правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб.

Удень 20 липня 2017 року, керуючи мотоциклом марки «SUZUKI», молодик рухався вулицею Конякіна у Луцьку з боку проспекту Соборності у напрямку вулиці Гордіюк.

Порушивши Правила дорожнього руху, він виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з велосипедистом, який рухався в зустрічному напрямку.

Після цього мотоцикл зіткнувся ще з автомобілем марки «OPEL ASTRA». У результаті дорожньо-транспортної пригоди 19-річний пасажир мотоцикла та 46-річний велосипедист загинули.

Водій же мотоцикла, якого обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України, невдовзі постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, смерть, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У квартирі, де живе луцький депутат Була, декілька років не платили комуналку
Скандальне «земельне» рішення оскаржуватимуть у суді
«Дно пробите»: реакція лучан у Facebook на ухвалення скандальних земельних питань
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі можна купити квартиру в готовому новому будинку*
Сьогодні, 17:15
Українські пенсіонери матимуть електронні посвідчення
Сьогодні, 16:48
Судитимуть винуватця ДТП, в результаті якої загинули дві людини
Сьогодні, 16:20
Біля Рівного відбулись навчання для артилеристів. ФОТО
Сьогодні, 15:58
На Волині в пункті обігріву врятували безпритульного
Сьогодні, 15:37
Схожі новини
Справа Зайцевої: призначили дату засідання по суті Справа Зайцевої: призначили дату засідання по суті
07 лютий, 19:39
У Луцьку судитимуть таксиста, який на смерть збив пішохода У Луцьку судитимуть таксиста, який на смерть збив пішохода
05 лютий, 12:54
На Волині судитимуть винуватця смертельної аварії за участю 4 авто На Волині судитимуть винуватця смертельної аварії за участю 4 авто
15 грудень, 2017, 16:02
Смертельна аварія батька «бурштинового» прокурора: апеляція лишила вирок без змін Смертельна аварія батька «бурштинового» прокурора: апеляція лишила вирок без змін
12 грудень, 2017, 14:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нахаба-автоандон в Луцьку припаркувався на газоні «під носом» у поліції. ФОТО
02 березень, 17:17
 2
У «ПортCity» обирають кращу модель
Сьогодні, 18:20
 1
«Друга ріка» привезла в Луцьк «Піраміду»: фото з концерту
Сьогодні, 11:40
 1
Відео з скандальної сесії в Луцьку показали у Верховній Раді
02 березень, 15:40
 1
Безпека чи страх перед людьми: що депутати кажуть про пропускний режим у мерії Луцька
02 березень, 08:08
 1
Медіа
відео
1/8