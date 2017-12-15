Судитимуть винуватця ДТП, в результаті якої загинули дві людини

Судитимуть 18-річного волинянина, котрий став винуватцем смертельної аварії у Луцьку. В результаті ДТП загинули дві людини.Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Волинської області.Прокуратура Волинської області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення 18-річним мешканцем села Гораймівка Маневицького району правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб.Удень 20 липня 2017 року, керуючи мотоциклом марки «SUZUKI», молодик рухався вулицею Конякіна у Луцьку з боку проспекту Соборності у напрямку вулиці Гордіюк.Порушивши Правила дорожнього руху, він виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з велосипедистом, який рухався в зустрічному напрямку.Після цього мотоцикл зіткнувся ще з автомобілем марки «OPEL ASTRA». У результаті дорожньо-транспортної пригоди 19-річний пасажир мотоцикла та 46-річний велосипедист загинули.Водій же мотоцикла, якого обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України, невдовзі постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.