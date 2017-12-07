У Ковелі можна купити квартиру в готовому новому будинку*
Сьогодні, 17:15
У другому будинку житлового комплексу «Парковий квартал», що у Ковелі, продаються останні 2-кімнатні квартири!
Про це повідомляє «Перший».
Загальна площа 2-кімнатної квартири – 63,5 кв. м.
Вартість двокімнатної квартири в ЖК «Парковий квартал» на четвертому поверсі – 12 000 грн/кв.м, на п’ятому поверсі – 11 000 грн/кв. м.
У вартість одного квадратного метра житла входять:
- внутрішні оздоблювальні роботи, чистова штукатурка і стяжка;
- внутрішні сантехнічні роботи з врахуванням вартості приладу обліку води;
- металопластикові вікна із двокамерними склопакетами;
- сучасний дизайнерський благоустрій: дитячий та спортивний майданчики, велодоріжки, озеленення території;
- розводка електромережі, виходи на телебачення, інтернет та сигналізацію у кожній квартирі;
- встановлення двоконтурного газового котла Bosch та радіаторів опалення;
- металеві протизламні двері;
- тепла підлога;
- засклені лоджії;
- одне паркомісце на одну квартиру, гостьовий паркінг.
Крім того, новоспечені власники квартир у «Парковому кварталі» отримають також підвальне приміщення .
«Парковий квартал» від будівельної компанії «Інвестор» - це комплекс п’ятиповерхових будинків, помешкання у яких комфортні, збудовані із дотриманням усіх вимог безпеки та екологічності. Квартири, яких, до речі, на кожному поверсі по чотири, сплановані продумано, з врахуванням потреб сучасності. У кожній оселі – індивідуальне опалення та тепла підлога на кухні, у ванні та санвузлі.
Поспішайте придбати омріяне житло вже зараз!
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Про це повідомляє «Перший».
Загальна площа 2-кімнатної квартири – 63,5 кв. м.
Вартість двокімнатної квартири в ЖК «Парковий квартал» на четвертому поверсі – 12 000 грн/кв.м, на п’ятому поверсі – 11 000 грн/кв. м.
У вартість одного квадратного метра житла входять:
- внутрішні оздоблювальні роботи, чистова штукатурка і стяжка;
- внутрішні сантехнічні роботи з врахуванням вартості приладу обліку води;
- металопластикові вікна із двокамерними склопакетами;
- сучасний дизайнерський благоустрій: дитячий та спортивний майданчики, велодоріжки, озеленення території;
- розводка електромережі, виходи на телебачення, інтернет та сигналізацію у кожній квартирі;
- встановлення двоконтурного газового котла Bosch та радіаторів опалення;
- металеві протизламні двері;
- тепла підлога;
- засклені лоджії;
- одне паркомісце на одну квартиру, гостьовий паркінг.
Крім того, новоспечені власники квартир у «Парковому кварталі» отримають також підвальне приміщення .
«Парковий квартал» від будівельної компанії «Інвестор» - це комплекс п’ятиповерхових будинків, помешкання у яких комфортні, збудовані із дотриманням усіх вимог безпеки та екологічності. Квартири, яких, до речі, на кожному поверсі по чотири, сплановані продумано, з врахуванням потреб сучасності. У кожній оселі – індивідуальне опалення та тепла підлога на кухні, у ванні та санвузлі.
Поспішайте придбати омріяне житло вже зараз!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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