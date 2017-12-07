У Ковелі можна купити квартиру в готовому новому будинку*





Про це повідомляє



Загальна площа 2-кімнатної квартири – 63,5 кв. м.



Вартість двокімнатної квартири в ЖК «Парковий квартал» на четвертому поверсі – 12 000 грн/кв.м, на п’ятому поверсі – 11 000 грн/кв. м.



У вартість одного квадратного метра житла входять:



- внутрішні оздоблювальні роботи, чистова штукатурка і стяжка;



- внутрішні сантехнічні роботи з врахуванням вартості приладу обліку води;



- металопластикові вікна із двокамерними склопакетами;



- сучасний дизайнерський благоустрій: дитячий та спортивний майданчики, велодоріжки, озеленення території;



- розводка електромережі, виходи на телебачення, інтернет та сигналізацію у кожній квартирі;



- встановлення двоконтурного газового котла Bosch та радіаторів опалення;



- металеві протизламні двері;



- тепла підлога;



- засклені лоджії;



- одне паркомісце на одну квартиру, гостьовий паркінг.



Крім того, новоспечені власники квартир у «Парковому кварталі» отримають також підвальне приміщення .



«Парковий квартал» від будівельної компанії «Інвестор» - це комплекс п’ятиповерхових будинків, помешкання у яких комфортні, збудовані із дотриманням усіх вимог безпеки та екологічності. Квартири, яких, до речі, на кожному поверсі по чотири, сплановані продумано, з врахуванням потреб сучасності. У кожній оселі – індивідуальне опалення та тепла підлога на кухні, у ванні та санвузлі.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У другому будинку житлового комплексу «Парковий квартал», що у Ковелі, продаються останні 2-кімнатні квартири!Про це повідомляє «Перший». Загальна площа 2-кімнатної квартири – 63,5 кв. м.Вартість двокімнатної квартири в ЖК «Парковий квартал» на четвертому поверсі – 12 000 грн/кв.м, на п’ятому поверсі – 11 000 грн/кв. м.У вартість одного квадратного метра житла входять:- внутрішні оздоблювальні роботи, чистова штукатурка і стяжка;- внутрішні сантехнічні роботи з врахуванням вартості приладу обліку води;- металопластикові вікна із двокамерними склопакетами;- сучасний дизайнерський благоустрій: дитячий та спортивний майданчики, велодоріжки, озеленення території;- розводка електромережі, виходи на телебачення, інтернет та сигналізацію у кожній квартирі;- встановлення двоконтурного газового котла Bosch та радіаторів опалення;- металеві протизламні двері;- тепла підлога;- засклені лоджії;- одне паркомісце на одну квартиру, гостьовий паркінг.Крім того, новоспечені власники квартир у «Парковому кварталі» отримають також підвальне приміщення .«Парковий квартал» від будівельної компанії «Інвестор» - це комплекс п’ятиповерхових будинків, помешкання у яких комфортні, збудовані із дотриманням усіх вимог безпеки та екологічності. Квартири, яких, до речі, на кожному поверсі по чотири, сплановані продумано, з врахуванням потреб сучасності. У кожній оселі – індивідуальне опалення та тепла підлога на кухні, у ванні та санвузлі.Поспішайте придбати омріяне житло вже зараз!

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