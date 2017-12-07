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У Ковелі можна купити квартиру в готовому новому будинку*

У Ковелі можна купити квартиру в готовому новому будинку*
У другому будинку житлового комплексу «Парковий квартал», що у Ковелі, продаються останні 2-кімнатні квартири!

Про це повідомляє «Перший».

Загальна площа 2-кімнатної квартири – 63,5 кв. м.

Вартість двокімнатної квартири в ЖК «Парковий квартал» на четвертому поверсі – 12 000 грн/кв.м, на п’ятому поверсі – 11 000 грн/кв. м.

У вартість одного квадратного метра житла входять:

- внутрішні оздоблювальні роботи, чистова штукатурка і стяжка;

- внутрішні сантехнічні роботи з врахуванням вартості приладу обліку води;

- металопластикові вікна із двокамерними склопакетами;

- сучасний дизайнерський благоустрій: дитячий та спортивний майданчики, велодоріжки, озеленення території;

- розводка електромережі, виходи на телебачення, інтернет та сигналізацію у кожній квартирі;

- встановлення двоконтурного газового котла Bosch та радіаторів опалення;

- металеві протизламні двері;

- тепла підлога;

- засклені лоджії;

- одне паркомісце на одну квартиру, гостьовий паркінг.

Крім того, новоспечені власники квартир у «Парковому кварталі» отримають також підвальне приміщення .

«Парковий квартал» від будівельної компанії «Інвестор» - це комплекс п’ятиповерхових будинків, помешкання у яких комфортні, збудовані із дотриманням усіх вимог безпеки та екологічності. Квартири, яких, до речі, на кожному поверсі по чотири, сплановані продумано, з врахуванням потреб сучасності. У кожній оселі – індивідуальне опалення та тепла підлога на кухні, у ванні та санвузлі.

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Теги: Ковель, житло, Парковий квартал
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