вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Міненерго повідомили, коли планують відновити навчання

У Міненерго повідомили, коли планують відновити навчання
Комітет при Міненерговугілля хоче зняти обмеження з газопостачання освітніх установ.

Міносвіти пропонують відновити їх роботу з 5 березня, - повідомляє «Кореспондент».

Кризовий комітет при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості запропонував Міністерству освіти з 5 березня відновити роботу навчальних закладів. Про це у себе в Facebook повідомив радник глави Міністерства енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський.

«Комітет при Міненерговугілля вирішив зняти обмеження з газопостачання освітніх установ і запропонував Міносвіти відновити їх роботу з 5 березня 2018 року», - написав він.

Нагадаємо, Міністерство освіти й науки рекомендує вищим навчальним закладам та всім іншим освітнім установам призупинити роботу з 2 до 7 березня включно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: газ, Польща, Росія, Нафтогаз, Газпром, навчання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У квартирі, де живе луцький депутат Була, декілька років не платили комуналку
Скандальне «земельне» рішення оскаржуватимуть у суді
«Дно пробите»: реакція лучан у Facebook на ухвалення скандальних земельних питань
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні скасували заборону на болгарську вакцину
Сьогодні, 19:42
У ресторації «Брама» - найжіночніший день у році
Сьогодні, 19:19
У Міненерго повідомили, коли планують відновити навчання
Сьогодні, 18:58
У «ПортCity» обирають кращу модель
Сьогодні, 18:20
В Одесі чоловік при спробі втечі наїхав на поліцейського
Сьогодні, 17:50
Схожі новини
«Газпром» повідомив про початок розірвання контрактів із «Нафтогазом» «Газпром» повідомив про початок розірвання контрактів із «Нафтогазом»
Сьогодні, 15:10
В газовій акції «Прикрути» лучани «пасуть задніх» В газовій акції «Прикрути» лучани «пасуть задніх»
Сьогодні, 13:46
«Наразі критична ситуація із газом вже позаду», - Порошенко «Наразі критична ситуація із газом вже позаду», - Порошенко
Сьогодні, 11:18
Польща розпочала поставку газу до України Польща розпочала поставку газу до України
02 березень, 16:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нахаба-автоандон в Луцьку припаркувався на газоні «під носом» у поліції. ФОТО
02 березень, 17:17
 2
У «ПортCity» обирають кращу модель
Сьогодні, 18:20
 1
«Друга ріка» привезла в Луцьк «Піраміду»: фото з концерту
Сьогодні, 11:40
 1
Відео з скандальної сесії в Луцьку показали у Верховній Раді
02 березень, 15:40
 1
Безпека чи страх перед людьми: що депутати кажуть про пропускний режим у мерії Луцька
02 березень, 08:08
 1
Медіа
відео
1/8