У Міненерго повідомили, коли планують відновити навчання
Сьогодні, 18:58
Комітет при Міненерговугілля хоче зняти обмеження з газопостачання освітніх установ.
Міносвіти пропонують відновити їх роботу з 5 березня, - повідомляє «Кореспондент».
Кризовий комітет при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості запропонував Міністерству освіти з 5 березня відновити роботу навчальних закладів. Про це у себе в Facebook повідомив радник глави Міністерства енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський.
«Комітет при Міненерговугілля вирішив зняти обмеження з газопостачання освітніх установ і запропонував Міносвіти відновити їх роботу з 5 березня 2018 року», - написав він.
Нагадаємо, Міністерство освіти й науки рекомендує вищим навчальним закладам та всім іншим освітнім установам призупинити роботу з 2 до 7 березня включно.
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Міносвіти пропонують відновити їх роботу з 5 березня, - повідомляє «Кореспондент».
Кризовий комітет при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості запропонував Міністерству освіти з 5 березня відновити роботу навчальних закладів. Про це у себе в Facebook повідомив радник глави Міністерства енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський.
«Комітет при Міненерговугілля вирішив зняти обмеження з газопостачання освітніх установ і запропонував Міносвіти відновити їх роботу з 5 березня 2018 року», - написав він.
Нагадаємо, Міністерство освіти й науки рекомендує вищим навчальним закладам та всім іншим освітнім установам призупинити роботу з 2 до 7 березня включно.
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