вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Одесі чоловік при спробі втечі наїхав на поліцейського

В Одесі чоловік, намагаючись втекти, наїхав автомобілем на правоохоронця.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Одеській області.

Подія сталася на автомобільному ринку на проспекті Небесної сотні під час відпрацювання місць можливого збуту краденого.

Працівники Таїровського відділення поліції помітили чоловіка, який реалізовував відразу три акумулятори. Представившись, правоохоронці попросили незнайомця назватися та пояснити, звідки у нього вказані пристрої.

У відповідь чоловік сів у свою машину та спробував втекти. При цьому він скоїв наїзд на одного з оперативників. Поліцейському надали медичну допомогу.

Правопорушника для надання свідчень доставили до Таїровського ВП.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Одеса, злочин, правоохоронці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У квартирі, де живе луцький депутат Була, декілька років не платили комуналку
Скандальне «земельне» рішення оскаржуватимуть у суді
«Дно пробите»: реакція лучан у Facebook на ухвалення скандальних земельних питань
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Міненерго повідомили, коли планують відновити навчання
Сьогодні, 18:58
У «ПортCity» обирають кращу модель
Сьогодні, 18:20
В Одесі чоловік при спробі втечі наїхав на поліцейського
Сьогодні, 17:50
На Рівненщині затримали чиновника, який вимагав 2500 доларів хабара
Сьогодні, 17:18
У Ковелі можна купити квартиру в готовому новому будинку*
Сьогодні, 17:15
Схожі новини
Внаслідок сутичок між поліцією та протестувальниками відкрили три кримінальні провадження Внаслідок сутичок між поліцією та протестувальниками відкрили три кримінальні провадження
16 лютий, 13:52
Український військовий вбив командира і втікав до бойовиків Український військовий вбив командира і втікав до бойовиків
02 грудень, 2016, 11:28
Затримано 10 диверсантів, які готували провокації в Одесі Затримано 10 диверсантів, які готували провокації в Одесі
08 квітень, 2015, 08:32
За торгівлю сурогатом волинян може сплатити 200 тисяч штрафу За торгівлю сурогатом волинян може сплатити 200 тисяч штрафу
Сьогодні, 13:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нахаба-автоандон в Луцьку припаркувався на газоні «під носом» у поліції. ФОТО
02 березень, 17:17
 2
У «ПортCity» обирають кращу модель
Сьогодні, 18:20
 1
«Друга ріка» привезла в Луцьк «Піраміду»: фото з концерту
Сьогодні, 11:40
 1
Відео з скандальної сесії в Луцьку показали у Верховній Раді
02 березень, 15:40
 1
Безпека чи страх перед людьми: що депутати кажуть про пропускний режим у мерії Луцька
02 березень, 08:08
 1
Медіа
відео
1/8