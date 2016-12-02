В Одесі чоловік при спробі втечі наїхав на поліцейського





Про це повідомляє



Подія сталася на автомобільному ринку на проспекті Небесної сотні під час відпрацювання місць можливого збуту краденого.



Працівники Таїровського відділення поліції помітили чоловіка, який реалізовував відразу три акумулятори. Представившись, правоохоронці попросили незнайомця назватися та пояснити, звідки у нього вказані пристрої.



У відповідь чоловік сів у свою машину та спробував втекти. При цьому він скоїв наїзд на одного з оперативників. Поліцейському надали медичну допомогу.



Правопорушника для надання свідчень доставили до Таїровського ВП.



Наразі вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі чоловік, намагаючись втекти, наїхав автомобілем на правоохоронця.Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Одеській області.Подія сталася на автомобільному ринку на проспекті Небесної сотні під час відпрацювання місць можливого збуту краденого.Працівники Таїровського відділення поліції помітили чоловіка, який реалізовував відразу три акумулятори. Представившись, правоохоронці попросили незнайомця назватися та пояснити, звідки у нього вказані пристрої.У відповідь чоловік сів у свою машину та спробував втекти. При цьому він скоїв наїзд на одного з оперативників. Поліцейському надали медичну допомогу.Правопорушника для надання свідчень доставили до Таїровського ВП.Наразі вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

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