У ресторації «Брама» - найжіночніший день у році
Сьогодні, 19:19
Ресторація «Брама» запрошує на свято краси й жіночності.
Свято розпочнеться 8 березня з 18 години, - повідомляє прес-служба закладу.
Звісно, що усі жінки чекають весни й полюбляють свята. А хто ж у цей день хоче стояти на кухні й готувати вечерю. Саме тому ресторацію «Брама» запрошує усіх відсвяткувати 8 березня разом.
Усіх дам безкоштовно пригостять бокалом ігристого та подарують квіти. Окрім того, гості мають нагоду взяти участь у розіграші. Для цього необхідно буде заповнити анкету. Переможців оголосять 10 березня. Щасливці отримають романтичну вечерю на двох. Присутність на розіграші – обов’язкова.
Найжіночніший день у році в ресторації брама розпочнеться о 18 годині 8 березня.
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Свято розпочнеться 8 березня з 18 години, - повідомляє прес-служба закладу.
Звісно, що усі жінки чекають весни й полюбляють свята. А хто ж у цей день хоче стояти на кухні й готувати вечерю. Саме тому ресторацію «Брама» запрошує усіх відсвяткувати 8 березня разом.
Усіх дам безкоштовно пригостять бокалом ігристого та подарують квіти. Окрім того, гості мають нагоду взяти участь у розіграші. Для цього необхідно буде заповнити анкету. Переможців оголосять 10 березня. Щасливці отримають романтичну вечерю на двох. Присутність на розіграші – обов’язкова.
Найжіночніший день у році в ресторації брама розпочнеться о 18 годині 8 березня.
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