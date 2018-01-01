У ресторації «Брама» - найжіночніший день у році

Ресторація «Брама» запрошує на свято краси й жіночності.Свято розпочнеться 8 березня з 18 години, - повідомляє прес-служба закладу.Звісно, що усі жінки чекають весни й полюбляють свята. А хто ж у цей день хоче стояти на кухні й готувати вечерю. Саме тому ресторацію «Брама» запрошує усіх відсвяткувати 8 березня разом.Усіх дам безкоштовно пригостять бокалом ігристого та подарують квіти. Окрім того, гості мають нагоду взяти участь у розіграші. Для цього необхідно буде заповнити анкету. Переможців оголосять 10 березня. Щасливці отримають романтичну вечерю на двох. Присутність на розіграші – обов’язкова.Найжіночніший день у році в ресторації брама розпочнеться о 18 годині 8 березня.