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В Україні скасували заборону на болгарську вакцину

В Україні скасували заборону на болгарську вакцину
Держлікслужба скасувала розпорядження про тимчасову заборону болгарської вакцини БЦЖ.

Про це йдеться повідомляє Українська правда з посиланням на МОЗ.

«Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками скасувала раніше видане розпорядження про тимчасову заборону вакцини БЦЖ», - зазначено у повідомленні.

Рішення про відкликання заборони ухвалено на підставі висновку групи оперативного реагування на несприятливу подію, що підтверджує відсутність зв’язку між летальним випадком у Сумській області та застосуванням вакцини БЦЖ.

«Вакцина БЦЖ, яку застосовують в Україні, вироблена в Болгарії. Вона якісна та безпечна, прекваліфікована Всесвітньою організацією охорони здоров’я», - зазначили у МОЗ.

Як відомо, 1 березня Держлікслужба тимчасово заборонила болгарську вакцину БЦЖ ліофілізовану /BGG VACCINE FREEZE-DRIED серії 297 через повідомлення Білопільської райлікарні про те, що після імунізації померла дитина.

У МОЗ зазначили, що 2 березня регіональна група оперативного реагування на смерть дитини після імунізації надала результати розслідування: висновки підтверджують, що смерть дитини не пов’язана зі щепленням проти туберкульозу. Тож, на думку МОЗ, Держлікслужба має скасувати тимчасову заборону болгарської вакцини БЦЖ.

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Теги: вакцина, болгарська вакцина, медицина
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