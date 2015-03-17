В Україні скасували заборону на болгарську вакцину





Про це йдеться повідомляє



«Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками скасувала раніше видане розпорядження про тимчасову заборону вакцини БЦЖ», - зазначено у повідомленні.



Рішення про відкликання заборони ухвалено на підставі висновку групи оперативного реагування на несприятливу подію, що підтверджує відсутність зв’язку між летальним випадком у Сумській області та застосуванням вакцини БЦЖ.



«Вакцина БЦЖ, яку застосовують в Україні, вироблена в Болгарії. Вона якісна та безпечна, прекваліфікована Всесвітньою організацією охорони здоров’я», - зазначили у МОЗ.



Як відомо, 1 березня Держлікслужба тимчасово заборонила болгарську вакцину БЦЖ ліофілізовану /BGG VACCINE FREEZE-DRIED серії 297 через повідомлення Білопільської райлікарні про те, що після імунізації померла дитина.



У МОЗ зазначили, що 2 березня регіональна група оперативного реагування на смерть дитини після імунізації надала результати розслідування: висновки підтверджують, що смерть дитини не пов’язана зі щепленням проти туберкульозу. Тож, на думку МОЗ, Держлікслужба має скасувати тимчасову заборону болгарської вакцини БЦЖ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Держлікслужба скасувала розпорядження про тимчасову заборону болгарської вакцини БЦЖ.Про це йдеться повідомляє Українська правда з посиланням на МОЗ.«Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками скасувала раніше видане розпорядження про тимчасову заборону вакцини БЦЖ», - зазначено у повідомленні.Рішення про відкликання заборони ухвалено на підставі висновку групи оперативного реагування на несприятливу подію, що підтверджує відсутність зв’язку між летальним випадком у Сумській області та застосуванням вакцини БЦЖ.«Вакцина БЦЖ, яку застосовують в Україні, вироблена в Болгарії. Вона якісна та безпечна, прекваліфікована Всесвітньою організацією охорони здоров’я», - зазначили у МОЗ.Як відомо, 1 березня Держлікслужба тимчасово заборонила болгарську вакцину БЦЖ ліофілізовану /BGG VACCINE FREEZE-DRIED серії 297 через повідомлення Білопільської райлікарні про те, що після імунізації померла дитина.У МОЗ зазначили, що 2 березня регіональна група оперативного реагування на смерть дитини після імунізації надала результати розслідування: висновки підтверджують, що смерть дитини не пов’язана зі щепленням проти туберкульозу. Тож, на думку МОЗ, Держлікслужба має скасувати тимчасову заборону болгарської вакцини БЦЖ.

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