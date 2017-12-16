У Луцьку демонтують незаконну зовнішню рекламу

У Луцьку рекламні конструкції, що розміщені без дозволу, демонтують.Про це йдеться у розпорядженні секретаря Луцької міської ради«Керуючись законами України«"Про рекламу» та «Про місцеве самоврядування в Україн», відповідно до Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, та Порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Луцьку, затвердженого рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 11.03.2011 № 770-1, зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету від 16.02.2012 № 83-1, та з метою благоустрою території міста виконавчий комітет міської ради», - йдеться у розпорядженні.Таким чином власників засобів зовнішньої реклами, вказаних у додатку, зобов'язали провести демонтаж рекламних конструкцій, розміщених без відповідних дозволів, протягом 14 днів з дати ухвалення рішення.