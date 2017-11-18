У Києві авто провалилось під асфаль. ФОТО
Сьогодні, 21:00
Інцидент стався в місці прориву труби в Шевченківському районі. В утворену дірку в асфальті провалилась передня половина автомобіля.
Про це повідомляє «Кореспондент» з посиланням на соціальні мережі.
У Києві в суботу, 3 березня, автомобіль провалився під асфальт в місці прориву труби.
Відзначається, що обійшлося без постраждалих. Як видно на фото, в утворену в асфальті дірку пішла половина автомобіля.
Як повідомлялося, на вулиці Ольжича стався прорив труби. В результаті НC вода почала заливати вулицю. Через фонтан, який виник на проїжджій частині, утворилася пробка.
Пізніше на місце події приїхала поліція і перекрила одну смугу руху.
Наслідки прориву труби продовжують ліквідовувати.
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Про це повідомляє «Кореспондент» з посиланням на соціальні мережі.
У Києві в суботу, 3 березня, автомобіль провалився під асфальт в місці прориву труби.
Відзначається, що обійшлося без постраждалих. Як видно на фото, в утворену в асфальті дірку пішла половина автомобіля.
Як повідомлялося, на вулиці Ольжича стався прорив труби. В результаті НC вода почала заливати вулицю. Через фонтан, який виник на проїжджій частині, утворилася пробка.
Пізніше на місце події приїхала поліція і перекрила одну смугу руху.
Наслідки прориву труби продовжують ліквідовувати.
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