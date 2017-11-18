вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Києві авто провалилось під асфаль. ФОТО

У Києві авто провалилось під асфаль. ФОТО
Інцидент стався в місці прориву труби в Шевченківському районі. В утворену дірку в асфальті провалилась передня половина автомобіля.

Про це повідомляє «Кореспондент» з посиланням на соціальні мережі.

У Києві в суботу, 3 березня, автомобіль провалився під асфальт в місці прориву труби.
Відзначається, що обійшлося без постраждалих. Як видно на фото, в утворену в асфальті дірку пішла половина автомобіля.

Як повідомлялося, на вулиці Ольжича стався прорив труби. В результаті НC вода почала заливати вулицю. Через фонтан, який виник на проїжджій частині, утворилася пробка.

Пізніше на місце події приїхала поліція і перекрила одну смугу руху.

Наслідки прориву труби продовжують ліквідовувати.
У Києві авто провалилось під асфаль. ФОТО

У Києві авто провалилось під асфаль. ФОТО

У Києві авто провалилось під асфаль. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Київ, ДТП, дороги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У квартирі, де живе луцький депутат Була, декілька років не платили комуналку
Скандальне «земельне» рішення оскаржуватимуть у суді
«Дно пробите»: реакція лучан у Facebook на ухвалення скандальних земельних питань
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зимові фото луцького заводу «Мотор»
Сьогодні, 22:08
У Луцьку - масштабні змагання з кікбоксингу. ФОТО
Сьогодні, 21:59
У Києві авто провалилось під асфаль. ФОТО
Сьогодні, 21:00
У Луцьку відновили навчання в школах
Сьогодні, 20:38
У Польщі збитки від Другої світової війни оцінили в 850 мільярдів
Сьогодні, 20:22
Схожі новини
У Києві вантажівка застрягла під мостом У Києві вантажівка застрягла під мостом
18 листопад, 2017, 06:04
У Києві зіткнулися 4 авто: постраждала вагітна жінка У Києві зіткнулися 4 авто: постраждала вагітна жінка
16 листопад, 2017, 07:13
Молодик на маминому авто влаштував перегони з поліцією і протаранив вантажівку Молодик на маминому авто влаштував перегони з поліцією і протаранив вантажівку
07 листопад, 2017, 05:52
У Києві маршрутка на смерть збила двох людей У Києві маршрутка на смерть збила двох людей
04 листопад, 2017, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нахаба-автоандон в Луцьку припаркувався на газоні «під носом» у поліції. ФОТО
02 березень, 17:17
 2
У «ПортCity» обирають кращу модель
Сьогодні, 18:20
 1
«Друга ріка» привезла в Луцьк «Піраміду»: фото з концерту
Сьогодні, 11:40
 1
Відео з скандальної сесії в Луцьку показали у Верховній Раді
02 березень, 15:40
 1
Безпека чи страх перед людьми: що депутати кажуть про пропускний режим у мерії Луцька
02 березень, 08:08
 1
Медіа
відео
1/8