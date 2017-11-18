У Києві авто провалилось під асфаль. ФОТО





Про це повідомляє



У Києві в суботу, 3 березня, автомобіль провалився під асфальт в місці прориву труби.

Відзначається, що обійшлося без постраждалих. Як видно на фото, в утворену в асфальті дірку пішла половина автомобіля.



Як повідомлялося, на вулиці Ольжича стався прорив труби. В результаті НC вода почала заливати вулицю. Через фонтан, який виник на проїжджій частині, утворилася пробка.



Пізніше на місце події приїхала поліція і перекрила одну смугу руху.



Наслідки прориву труби продовжують ліквідовувати.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інцидент стався в місці прориву труби в Шевченківському районі. В утворену дірку в асфальті провалилась передня половина автомобіля.Про це повідомляє «Кореспондент» з посиланням на соціальні мережі.У Києві в суботу, 3 березня, автомобіль провалився під асфальт в місці прориву труби.Відзначається, що обійшлося без постраждалих. Як видно на фото, в утворену в асфальті дірку пішла половина автомобіля.Як повідомлялося, на вулиці Ольжича стався прорив труби. В результаті НC вода почала заливати вулицю. Через фонтан, який виник на проїжджій частині, утворилася пробка.Пізніше на місце події приїхала поліція і перекрила одну смугу руху.Наслідки прориву труби продовжують ліквідовувати.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію