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У Луцьку відновили навчання в школах

У Луцьку відновили навчання в школах
У Луцьку в школах з понеділка відновлюють навчання у школах.

Відповідні оголошення опубліковані 3 березня на сайтах та сторінках деяких шкіл у соціальних мережах.

Пізніше ЗМІ повідомили, Кризовий комітет Міністерства енергетики та вугільної промисловості України ухвалив рішення, що з 5 березня усі дошкільні навчальні заклади, школи, професійно-технічні та вищі – працюватимуть у звичному режимі.

Нагадаємо, 2 березня зранку повідомили про те, що в освітніх закладах призупиняють навчальний процес через економію енергоносіїв до 7 березня.

Таке рішення спантеличило батьків, адже для багатьох постала проблема: що робити з дітьми.

У Луцьку відновили навчання в школах

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Теги: навчання, освіта
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