У Луцьку відновили навчання в школах
Сьогодні, 20:38
У Луцьку в школах з понеділка відновлюють навчання у школах.
Відповідні оголошення опубліковані 3 березня на сайтах та сторінках деяких шкіл у соціальних мережах.
Пізніше ЗМІ повідомили, Кризовий комітет Міністерства енергетики та вугільної промисловості України ухвалив рішення, що з 5 березня усі дошкільні навчальні заклади, школи, професійно-технічні та вищі – працюватимуть у звичному режимі.
Нагадаємо, 2 березня зранку повідомили про те, що в освітніх закладах призупиняють навчальний процес через економію енергоносіїв до 7 березня.
Таке рішення спантеличило батьків, адже для багатьох постала проблема: що робити з дітьми.
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Відповідні оголошення опубліковані 3 березня на сайтах та сторінках деяких шкіл у соціальних мережах.
Пізніше ЗМІ повідомили, Кризовий комітет Міністерства енергетики та вугільної промисловості України ухвалив рішення, що з 5 березня усі дошкільні навчальні заклади, школи, професійно-технічні та вищі – працюватимуть у звичному режимі.
Нагадаємо, 2 березня зранку повідомили про те, що в освітніх закладах призупиняють навчальний процес через економію енергоносіїв до 7 березня.
Таке рішення спантеличило батьків, адже для багатьох постала проблема: що робити з дітьми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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