У Луцьку відновили навчання в школах





Відповідні оголошення опубліковані 3 березня на сайтах та сторінках деяких шкіл у соціальних мережах.



Пізніше ЗМІ повідомили, Кризовий комітет Міністерства енергетики та вугільної промисловості України ухвалив рішення, що з 5 березня усі дошкільні навчальні заклади, школи, професійно-технічні та вищі – працюватимуть у звичному режимі.



Нагадаємо, 2 березня зранку повідомили про те, що в освітніх закладах призупиняють навчальний процес



Таке рішення





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в школах з понеділка відновлюють навчання у школах.Відповідні оголошення опубліковані 3 березня на сайтах та сторінках деяких шкіл у соціальних мережах.Пізніше ЗМІ повідомили, Кризовий комітет Міністерства енергетики та вугільної промисловості України ухвалив рішення, що з 5 березня усі дошкільні навчальні заклади, школи, професійно-технічні та вищі – працюватимуть у звичному режимі.Нагадаємо, 2 березня зранку повідомили про те, що в освітніх закладах призупиняють навчальний процес через економію енергоносіїв до 7 березня. Таке рішення спантеличило батьків, адже для багатьох постала проблема: що робити з дітьми.

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