У Луцьку - масштабні змагання з кікбоксингу. ФОТО





Цього разу свою силу та спритність продемонструють 5 луцьких команд, зокрема «Воїн», «Прайд», «ДЮСШ-2», «Адреналін» та «Легіон». Також в турнірі візьмуть участь спортсмени з Ковеля, Тернополя, Волочиська, Любешова, Нововолинська та Нетішина, - пише



«За результатами турніру будуть відібрані спортсмени для збірної, яка представить Волинь на чемпіонаті України», — повідомив президент Федерації кікбоксингу WAKO Волинської області Віталій Тимофєєв.



Учасники чемпіонату змагатимуться у 4-х вікових категоріях. Наймолодшому спортсмену — 10 років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом двох днів в обласному центрі відбуватиметься щорічний Чемпіонат з кікбоксингу WAKO серед юніорів.Цього разу свою силу та спритність продемонструють 5 луцьких команд, зокрема «Воїн», «Прайд», «ДЮСШ-2», «Адреналін» та «Легіон». Також в турнірі візьмуть участь спортсмени з Ковеля, Тернополя, Волочиська, Любешова, Нововолинська та Нетішина, - пише Перший «За результатами турніру будуть відібрані спортсмени для збірної, яка представить Волинь на чемпіонаті України», — повідомив президент Федерації кікбоксингу WAKO Волинської області Віталій Тимофєєв.Учасники чемпіонату змагатимуться у 4-х вікових категоріях. Наймолодшому спортсмену — 10 років.

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