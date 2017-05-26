Зимові фото луцького заводу «Мотор»
Сьогодні, 22:08
В інтернеті опублікували світлини зимового вечора на території луцького ремонтного заводу "Мотор".
Фотографії опублікували на сторінці "Первинна Профспілкова Організація ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор" у Facebook.
"Зимовий завод "Мотор". Мрія не одного авіадвигуна", - йдеться в коментарі до світлин.
Нагадаємо, "Мотор" працює в обласному центрі Волині з 1945 року та є одним з найкращих в Східній Європі в галузі авіаремонтів. Спеціалізується "Мотор" на двигунах до трьох типів літаків: Су-24, Су-27 і Міг-29, які становлять основу Повітряних сил ЗСУ.
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Фотографії опублікували на сторінці "Первинна Профспілкова Організація ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор" у Facebook.
"Зимовий завод "Мотор". Мрія не одного авіадвигуна", - йдеться в коментарі до світлин.
Нагадаємо, "Мотор" працює в обласному центрі Волині з 1945 року та є одним з найкращих в Східній Європі в галузі авіаремонтів. Спеціалізується "Мотор" на двигунах до трьох типів літаків: Су-24, Су-27 і Міг-29, які становлять основу Повітряних сил ЗСУ.
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