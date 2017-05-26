Зимові фото луцького заводу «Мотор»





Фотографії опублікували на сторінці "Первинна Профспілкова Організація ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор" у Facebook.



"Зимовий завод "Мотор". Мрія не одного авіадвигуна", - йдеться в коментарі до світлин.



Нагадаємо,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В інтернеті опублікували світлини зимового вечора на території луцького ремонтного заводу "Мотор".Фотографії опублікували на сторінці "Первинна Профспілкова Організація ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор" у Facebook."Зимовий завод "Мотор". Мрія не одного авіадвигуна", - йдеться в коментарі до світлин.Нагадаємо, "Мотор" працює в обласному центрі Волині з 1945 року та є одним з найкращих в Східній Європі в галузі авіаремонтів. Спеціалізується "Мотор" на двигунах до трьох типів літаків: Су-24, Су-27 і Міг-29, які становлять основу Повітряних сил ЗСУ.

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