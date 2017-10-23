Опублікували фото дівчат-учасниць конкурсу моделей в луцькому «ПортCity»
Сьогодні, 08:13
В інтернеті опублікували світлини дівчат, які змагаються в конкурсі моделей, що два дні відбуватиметься в «ПортCity».
Світлини виклали на сторінці ТРЦ в Facebook.
3 березня відбувся перший етап конкурсу. З 30 красунь відібрали 20 та протягом дня навчали їх майстерності моделей - як правильно дефілювати, робити макіяж, фотографуватися та слідкувати за раціоном. Наприкінці дня журі обрало десять фіналісток, які продовжать навчання 4 березня.
У фіналі оберуть одну учасницю, яка стане обличчям журналу MZM. Фінал - о 19.30.
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Світлини виклали на сторінці ТРЦ в Facebook.
3 березня відбувся перший етап конкурсу. З 30 красунь відібрали 20 та протягом дня навчали їх майстерності моделей - як правильно дефілювати, робити макіяж, фотографуватися та слідкувати за раціоном. Наприкінці дня журі обрало десять фіналісток, які продовжать навчання 4 березня.
У фіналі оберуть одну учасницю, яка стане обличчям журналу MZM. Фінал - о 19.30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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