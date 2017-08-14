Баскетболіст з Луцька набрав понад 2000 очок в американській Асоціації

Богдан Близнюк подолав рубіж 2000 очок у місцевій національній студентській баскетбольній лізі.



Український прокоментував своє досягнення, а також поділився очікуваннями від другої частини сезону, - пише



«Подолання відмітки у 2000 набраних очок за кар'єру - дуже особливий момент для мене. Особливо якщо подивитися на список особистостей, які зробили це до мене. У нас утворилася свого роду гонка. Але найголовніше, щоб команда закінчила сезон на найвищому місці. Хоча це досягнення дійсно було особливим для мене. Це робить мій сезон ще більш захоплюючим. Я отримую велике задоволення від виступу в команді.



Я з великою радістю виходжу на майданчик в кожному матчі. Мені здається я вивів свою гру на новий рівень. Я заявив про себе і показав, ким є насправді. У той же час, я зробив прогрес у багатьох аспектах. Ми оформили перший виїзний свип за два роки. Зараз "Східний Вашингтон" демонструє свій кращий баскетбол. Думаю тепер ми оформимо і домашній свіп, продовживши свою переможну серію», - мовив він.



Додамо, що Богдан Близнюк народився в 1995 році у Луцьку. Коли йому було 7 років, батьки переїхали до США.



Уродженець Волині у середньому за гру набирає 8,5 очка, 3,9 підбора. Реалізація кидків – 59,4% (двоочкові) та 55,0% (триочкові).

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