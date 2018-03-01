Повідомили, коли військовим виплатять нові пенсії
Сьогодні, 00:57
Виплату перерахованих пенсій колишнім військовослужбовцям планується почати в березні.
Про це повідомив голова правління Пенсійного фонду Олексій Зарудний, пише УП з посиланням на Укрінформ.
"Уже в березні Пенсійний фонд планує почати виплату перерахованих пенсій колишнім військовослужбовцям згідно з прийнятою 21 лютого постановою уряду N103", - підкреслив Зарудний.
Він зазначив, що підготовчі процеси перерахунку військових пенсій завершено 2 березня.
У міру надходження від силових структур довідок про грошове забезпечення перерахунок військових пенсій буде проведено автоматично без звернень пенсіонерів, додав Зарудний.
21 лютого Кабмін прийняв рішення про підвищення пенсій військовослужбовцям з 1 січня 2018 року. В цьому році пенсії мають зрости в середньому на 1,5 тис. грн.
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Про це повідомив голова правління Пенсійного фонду Олексій Зарудний, пише УП з посиланням на Укрінформ.
"Уже в березні Пенсійний фонд планує почати виплату перерахованих пенсій колишнім військовослужбовцям згідно з прийнятою 21 лютого постановою уряду N103", - підкреслив Зарудний.
Він зазначив, що підготовчі процеси перерахунку військових пенсій завершено 2 березня.
У міру надходження від силових структур довідок про грошове забезпечення перерахунок військових пенсій буде проведено автоматично без звернень пенсіонерів, додав Зарудний.
21 лютого Кабмін прийняв рішення про підвищення пенсій військовослужбовцям з 1 січня 2018 року. В цьому році пенсії мають зрости в середньому на 1,5 тис. грн.
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Коментарі 1
Пенсионный фонд приступает выполнять антизаконное постановление правительства №103.
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