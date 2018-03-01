Повідомили, коли військовим виплатять нові пенсії





Про це повідомив голова правління Пенсійного фонду Олексій Зарудний, пише



"Уже в березні Пенсійний фонд планує почати виплату перерахованих пенсій колишнім військовослужбовцям згідно з прийнятою 21 лютого постановою уряду N103", - підкреслив Зарудний.



Він зазначив, що підготовчі процеси перерахунку військових пенсій завершено 2 березня.



У міру надходження від силових структур довідок про грошове забезпечення перерахунок військових пенсій буде проведено автоматично без звернень пенсіонерів, додав Зарудний.



21 лютого Кабмін прийняв рішення про підвищення пенсій військовослужбовцям з 1 січня 2018 року. В цьому році пенсії мають зрости в середньому на 1,5 тис. грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виплату перерахованих пенсій колишнім військовослужбовцям планується почати в березні.Про це повідомив голова правління Пенсійного фонду Олексій Зарудний, пише УП з посиланням на Укрінформ."Уже в березні Пенсійний фонд планує почати виплату перерахованих пенсій колишнім військовослужбовцям згідно з прийнятою 21 лютого постановою уряду N103", - підкреслив Зарудний.Він зазначив, що підготовчі процеси перерахунку військових пенсій завершено 2 березня.У міру надходження від силових структур довідок про грошове забезпечення перерахунок військових пенсій буде проведено автоматично без звернень пенсіонерів, додав Зарудний.21 лютого Кабмін прийняв рішення про підвищення пенсій військовослужбовцям з 1 січня 2018 року. В цьому році пенсії мають зрости в середньому на 1,5 тис. грн.

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