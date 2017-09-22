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Порахували термін користування пристроями Apple

Порахували термін користування пристроями Apple
Аналітики Asymco визначили, що середній термін використання пристроїв Apple становить чотири роки і три місяці, повідомляється в звіті компанії.

У звіті експертів, заснованому на відкритій інформації Apple, вказується, що користувачі iPhone, iPad, Apple Watch і Mac стали користуватися своїми пристроями все довше, - пише Новое Время.

У 2008 році цей показник не перевищував півтора року.

На сьогодні корпорація Apple продала 2,05 млрд девайсів. Згідно з нещодавно опублікованими даними, 1,3 млрд з них досі є активними.

Порахували термін користування пристроями Apple

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Теги: Apple
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