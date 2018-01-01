В Україні заборонили відомий медичний препарат

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила реалізацію і застосування серії препарату "Новокаїн-Дарниця" виробництва "Фармацевтична фірма "Дарниця" (Київ) через інформацію про летальний випадок, пов'язаний з його застосуванням.Згідно з розпорядженням служби від 2 березня, на підставі повідомлення Державного експертного центру (ДЕЦ) при Міністерстві охорони здоров'я України, було заборонено серія препарату VU 181217.Суб'єкти господарювання, що здійснюють реалізацію, зберігання і використання лікарських засобів, зобов'язані перевірити наявність у них цієї серії препарату і у разі виявлення помістити її в карантин і повідомити територіальний орган Держлікслужби.