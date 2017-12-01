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Як на знаменитому волинському озері зимують лебеді. ВІДЕО

Як на знаменитому волинському озері зимують лебеді. ВІДЕО
У мережі поширили відео з місця зимівлі лебедів на озері Біле в Старовижівському районі.

Відео розмістив Богдан Сливка на своєму каналі в Youtube, - пише Район.Стара Вижівка.

Птахи не відлетіли у вирій, бо мали непогану кормову базу. Але вже наприкінці січня птахи почали помирати. Тож ними взялися опікуватися небайдужі мешканці прилеглих сіл.


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Теги: озеро Біле, лебеді
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