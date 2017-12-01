Як на знаменитому волинському озері зимують лебеді. ВІДЕО





Відео розмістив Богдан Сливка на своєму каналі в Youtube, - пише



Птахи не відлетіли у вирій, бо мали непогану кормову базу. Але вже наприкінці січня птахи почали помирати. Тож ними взялися опікуватися небайдужі мешканці прилеглих сіл.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі поширили відео з місця зимівлі лебедів на озері Біле в Старовижівському районі.Відео розмістив Богдан Сливка на своєму каналі в Youtube, - пише Район.Стара Вижівка. Птахи не відлетіли у вирій, бо мали непогану кормову базу. Але вже наприкінці січня птахи почали помирати. Тож ними взялися опікуватися небайдужі мешканці прилеглих сіл.

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