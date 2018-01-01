В Україні оголосили штормове попередження





Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у південних, східних, більшості центральних областей очікується сильний сніг з переходом в дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, - пише Новое Время.



В Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській областях та Карпатах очікується сильний сніг, хуртовини.



По всій території України очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця.



У Київській області та у місті Києві пориви вітру 15-18 м/с, на дорогах ожеледиця.



Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, що становитиме другий (жовтий) рівень загрози порушення руху автотранспорту, ускладнення роботи електричних мереж, комунального господарства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За даними синоптиків, 4 березня внаслідок дії активного циклону в Україні очікується погіршення погодних умов.Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у південних, східних, більшості центральних областей очікується сильний сніг з переходом в дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, - пише Новое Время.В Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській областях та Карпатах очікується сильний сніг, хуртовини.По всій території України очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця.У Київській області та у місті Києві пориви вітру 15-18 м/с, на дорогах ожеледиця.Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, що становитиме другий (жовтий) рівень загрози порушення руху автотранспорту, ускладнення роботи електричних мереж, комунального господарства.

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