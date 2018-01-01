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В Україні оголосили штормове попередження

В Україні оголосили штормове попередження
За даними синоптиків, 4 березня внаслідок дії активного циклону в Україні очікується погіршення погодних умов.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у південних, східних, більшості центральних областей очікується сильний сніг з переходом в дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, - пише Новое Время.

В Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській областях та Карпатах очікується сильний сніг, хуртовини.

По всій території України очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця.

У Київській області та у місті Києві пориви вітру 15-18 м/с, на дорогах ожеледиця.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, що становитиме другий (жовтий) рівень загрози порушення руху автотранспорту, ускладнення роботи електричних мереж, комунального господарства.

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Теги: погода
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